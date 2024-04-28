الأحد 28 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

ضبط متهم بإدارة كيان تعليمي وهمي للنصب على المواطنين في سوهاج

حبس
حبس

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من ضبط أحد الأشخاص  - مقيم بدائرة قسم شرطة ثان سوهاج - لقيامه بإدارة كيان تعليمى وهمي بدون ترخيص، كائن بدائرة قسم ثان شرطة سوهاج.

واتخذ المتهم مقرًا لممارسة نشاطه الإجرامي في النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم منحهم دورات تعليمية في مجالات مختلفة وتنظيم دورات تدريبية ومنحهم شهادات مزورة وإيهامهم أن تلك الشهادات تمكنهم من الالتحاق بالعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى "على خلاف الحقيقة".

وعثر بحوزته على (عدد من شهادات إجتياز الدورات التدريبية منسوبة للأكاديمية – عدد من الكتب مجهولة المصدر تحوى مواد يتم تدريسها للمتدربين -  أكلاشيه لذات الجهة - جهاز "حاسب آلى" بفحصه تبين إحتوائه على العديد من الآثار والدلائل التى تؤكد نشاطه  الإجرامى)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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تجديد حبس متهم بإدارة كيان وهمى لمنح الشهادات الدراسية المزورة

جرائم الأموال العام سوهاج النصب والاحتيال شهادات مزورة كيان تعليمي وهمي

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