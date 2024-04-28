ضبط 12 قضية مخدرات وسلاح في 3 محافظات

وجه قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبوعمره مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريات أمن أسوان ودمياط والإسكندرية، حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة، أسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية.

مديرية أمن أسوان

ضبط 4 قضايا إتجار في المواد المخدرة ضُبط خلالهما 8،200 كيلو جرام لمخدر الحشيش و20 كيلو جرام لمخدر البانجو و10.150 كيلو جرام لمخدر الهيروين مع 4 متهمَين لهم معلومات جنائية، وضبط 4 أسلحة نارية بندقية آلية و3 فرد محلي وعدد من الطلقات، وتنفيذ 744 حكمًا قضائيًا متنوعًا.

مديرية أمن دمياط

ضبط 4 قضايا إتجار في المواد المخدرة ضُبط خلالهم 7.500 كيلو جرام لمخدر الحشيش و6.500 كيلو جرام لمخدر البانجو و7 كيلو جرام لمخدر الهيدرو وكمية لمخدر الهيروين وكذلك بندقية خرطوش و3 فرد محلي وعدد من الطلقات مع 4 متهمين لـ3 منهم معلومات جنائية.

مديرية أمن الإسكندرية

ضبط قضيتي اتجار في المواد المخدرة، ضُبط خلالهما كمية لمخدر الحشيش مع متهمَين، كما تم ضبط قضيتي سلاح أبيض ضُبط خلالهما قطعتي سلاح أبيض بحوزة متهمين، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجار استمرار الحملات الأمنية.