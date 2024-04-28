ضبط 15955 قضية سرقة تيار كهربائي ومخالفة لشروط التعاقد

كثَّفت أجهزة الوزارة بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي، الحملات الأمنية بالتنسيق مع الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة، في مجال أعمال الإدارات المختلفة، وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، من بينها الآتي:

شرطة النقل والمواصلات

شنت الإدارة عدة حملات لضبط كل المخالفات والظواهر السلبية التي تؤثر على مرفق مترو الأنفاق أو محطات السكك الحديدية وداخل القطارات، وأسفرت جهودها عن ضبط 1440 قضية متنوعة.

شرطة الكهرباء

أسفرت جهود الإدارة عن ضبط 15955 قضية سرقة تيار كهربائي ومخالفة شروط التعاقد.

مباحث الضرائب والرسوم

أسفرت جهود الإدارة عن ضبط 474 قضية في عدة مجالات، أبرزها: «الضرائب العامة، مخالفات الجمارك، تحرٍّ مدين لمصلحة الضرائب».

شرطة التعمير والمجتمعات الجديدة

أسفرت جهود الإدارة عن ضبط 88 قضية متنوعة وضبط كافة المخالفات، أبرزها: (مخالفات مبان، محال بدون ترخيص، بالإضافة لتنفيذ عدد من القرارات الإدارية).