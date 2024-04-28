ضبط عصابة لتجارة الأسلحة النارية غسلت 73 مليون جنيه في الجيزة

اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية حيال عنصرين إجراميين لقيامهما بغسـل قرابة 73 مليون جنيه متحصلة من نشاطهما الإجرامي في الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.

واضطلعت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (عنصرين إجراميين - مقيمان بمحافظة الجيزة) لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى فى مجال الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء العقارات – تأسيس الأنشطة التجارية)، وقدرت أفعال الغسل بـ (73 مليون جنيه تقريبًا)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.