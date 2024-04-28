الأحد 28 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

ضبط عصابة لتجارة الأسلحة النارية غسلت 73 مليون جنيه في الجيزة

حبس
حبس

اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية حيال عنصرين إجراميين لقيامهما بغسـل قرابة 73 مليون جنيه متحصلة من نشاطهما الإجرامي في الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.

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ضبط قضايا غسيل أموال بـ21 مليون جنيه

واضطلعت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (عنصرين إجراميين - مقيمان بمحافظة الجيزة) لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى فى مجال الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء العقارات – تأسيس الأنشطة التجارية)، وقدرت أفعال الغسل بـ (73 مليون جنيه تقريبًا)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

الأسلحة والذخائر مكافحة المخدرات محافظة الجيزة غسيل أموال غسل أموال غسل أموال الجيزة

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