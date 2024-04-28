الأحد 28 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

طلب إحاطة لوزيرة الثقافة لتردى أوضاع عازفى الأوركسترا بالأوبرا

النائبة هند رشاد
النائبة هند رشاد

تقدمت النائبة هند رشاد أمين سر لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب بطلب إحاطة إلى المستشار حنفى جبالى رئيس المجلس موجه إلى وزيرة الثقافة، وذلك عملا بحكم المادة (١٣٤) من الدستور والمادة ( ۲۱۲ ) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، بشأن وجود أزمة بين عدد كبير من عازفي أوركسترا أوبرا القاهرة ورئيس الأوبرا.

مطالبات بتعديل العقود 

وأضافت أمين سر لجنة الثقافة والاعلام، أن طلب الإحاطة جاء بسبب مطالبهم بضرورة تعديل عقودهم ومعاملاتهم المادية التي تربطهم بالأوبرا، ومطالبتهم برفع وتحريك أجورهم حتى تتناسب مع القرارات الحكومية الأخيرة بخصوص تحديد الحد الأدنى للأجور بقيمة 6 آلاف جنيه، ولهذا السبب  شهدت الأوبرا  تأجيل الحفلات الخاصة بالأوركسترا. 

اعتراضات على الوضع المالى

وأكدت النائبة هند رشاد فى طلب الإحاطة أنه لأول مرة في تاريخ الأوبرا، شاهدنا وقفات احتجاجية وأيضًا تقديم عدد من الاستقالات من عازفي أوركسترا القاهرة اعتراضا على الوضع المالي المتردي للعازفين والمطالبهم بالحصول على جميع حقوقهم المالية، ومستحقاتهم المتأخرة وأيضا تطبيق الحد الأدنى للأجور. 

وطالبت أمين سر لجنة الإعلام والثقافة بمجلس النواب بإحالة طلب الإحاطة إلى لجنة الإعلام والثقافة نظرًا لأهمية الموضوع لمناقشته.

النائبة هند رشاد لجنة الثقافة والإعلام طلب إحاطة وزيرة الثقافة الوضع المالي للعازفين الأوبرا

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