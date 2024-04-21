الأحد 21 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

برلمانية: بدء إنشاء محول كهرباء جديد فى كرداسة

النائبة هند رشاد
النائبة هند رشاد

تمكنت النائبة هند رشاد، عضو مجلس النواب، وأمين إعلام حزب مستقبل وطن بمحافظة الجيزة، من الحصول على موافقة وزير الكهرباء والطاقة ومحافظ الجيزة، ببدء أعمال الحفر الخاصة بمشروع إنشاء محول كهرباء جديد على مساحة 210 أمتار لخدمة أهالي مركز كرداسة، وذلك في استجابة لشكاوى الكثير من أهالي مركز كرداسة الذين يتضررون فيها من عدم انتظام التيار الكهربائي.

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نقل ملكية

وقالت النائبة هند رشاد، إنه تم إنجاز نقل ملكية قطعة الأرض من وزارة الري والموارد المائية إلى محافظة الجيزة، وقرر اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة مشكورًا من خلال المجلس التنفيذي للمحافظة تسليم قطعة الأرض لشركة كهرباء جنوب القاهرة في أكتوبر 2022 ليتم عليها بناء محول كبير للكهرباء لخدمه مواطني دائرة كرداسة.

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طلب إحاطة لسرعة تنفيذ بناء محول الكهرباء 

وأشارت "عضو مجلس النواب"، إلى أنها سبق وتقدمت بطلب إحاطة من خلال لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب لسرعة البدء في تنفيذ المشروع، وتم اليوم بالفعل من خلال التعاون الوثيق والتنسيق المُثمر بين المهندس مدحت فودة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء واللواء خالد عسر رئيس مجلس مدينة كرداسة، بدء العمل في الموقع بحفر الأرض وبداية بناء المحول، مع تقديم شركة الكهرباء وعدًا بأن يتم الانتهاء من إنشاء المحول في موعد أقصاه شهر، مؤكدةً أن المحول سيضمن رفع كفاءة شبكة الكهرباء لخدمة أهالي كرداسة وتقليل فترات انقطاع التيار الكهربائي عن المنطقة.

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النائبة هند رشاد: دعم دائرة كرداسة بالجيزة بموزعين كهرباء لمنع الانقطاع ورفع معاناة المواطنين

ويأتي ذلك في إطار السياسة العامة لحزب مستقبل وطن وهيئته البرلمانية الداعمة لمؤسسات الدولة المصرية من خلال إطلاق مبادرات وتنفيذ فعاليات تلبي احتياجات المواطنين في مختلف المجالات.

انشاء محول كهرباء كرداسة انقطاع التيار الكهربائي النائبة هند رشاد مجلس النواب

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