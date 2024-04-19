نائب رئيس "المؤتمر": استخدام أمريكا الفيتو ضد عضوية فلسطين يؤكد نهجها المتحيز لإسرائيل

أعرب اللواء دكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر أستاذ العلوم السياسية، عن أسفه لعدم توافق أعضاء مجلس الأمن على منح فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، وهو ما يتناقض مع أحكام القانون الدولي.

الشعب الفلسطينى لديه حق مشروع فى تقرير المصير وإقامة الدولة

وأشار إلى أن استخدام الولايات المتحدة حق "الفيتو" لمنع صدور قرار يوصي بقبول فلسطين كعضو كامل العضوية في الأمم المتحدة يشكل مثالًا واضحًا على النهج المتحيز والأحادي الذي تتبناه الولايات المتحدة في التعامل مع الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، ويضع مصداقية هذه المنظمة ومنظومة حفظ السلم والأمن الدوليين بأسرها على المحك، مشيرا إلى أن الشعب الفلسطيني لديه حق مشروع في تقرير المصير وإقامة الدولة، على النحو المعترف به في العديد من قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي، وحان الوقت لكي يعترف المجتمع الدولي ويدعم حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة.

فشل مجلس الأمن فى إصدار قرار بحصول فلسطين على العضوية الكاملة بالأمم المتحدة يفقده المصداقية

وأشار أستاذ العلوم السياسية إلى أن فشل مجلس الأمن في إصدار قرار يمكّن دولة فلسطين من الحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة يفقده المصداقية، خاصة في ظل هذا التوقيت الحرج الذي تمر به القضية الفلسطينية بمفترق الطرق، والذي يحتم على الدول تحمل مسئوليتها باتخاذ مواقف داعمة لحقوق الشعب الفلسطيني، وخلق أفق سياسي حقيقي لإعادة إطلاق عملية السلام بهدف التسوية النهائية للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين، لافتا إلى أن ما تمارسه الولايات المتحدة الأمريكية يتناقض مع موقفها المعلن بالسعي إلى الوصول إلى حل للقضية الفلسطينية، ويضعها في موضع المتواطئ لحرمان الشعب الفلسطيني من حق تقرير مصيره باستخدام "الفيتو" ضد القرار الأممي، من أجل تعزيز مصالحها ومصالح حلفائها، بغض النظر عن العواقب على الدول الأخرى أو مبادئ العدالة والإنصاف.

العضوية الكاملة لفلسطين ضرورة قانونية وسياسية وأخلاقية وإنسانية

وأضاف نائب رئيس حزب المؤتمر أن منح العضوية الكاملة لفلسطين في الأمم المتحدة ليس ضرورة قانونية وسياسية فحسب، بل ضرورة أخلاقية وإنسانية، وحق أصيل للشعب الفلسطيني أيضا في ظل المعاناة غير المسبوقة التي يعاني منها الشعب الفلسطيني الشقيق بسبب الاعتداءات الإسرائيلية منذ السابع من أكتوبر وحتى الآن، وكان يتعين على أعضاء مجلس الأمن منح فلسطين العضوية الكاملة داخل منظمة الأمم المتحدة، خاصة أن فلسطين تتمتع بكافة المعايير الموضوعية للدولة وفقا للقانون الدولي، ويجب على المجتمع الدولي ممارسة جميع الضغوط على الدول التي تعرقل حصول فلسطين على العضوية الكاملة، ودعم تطلعات الشعب الفلسطيني في الحرية والعدالة والسلام.

مصر ستظل المساند والداعم الأكبر للقضية الفلسطينية فى كل المحافل الدولية

وأشاد "فرحات" بكلمة مندوب مصر بالأمم المتحدة الداعم للقضية الفلسطينية، مشيرا إلى أن مصر ستظل المساند والداعم الأكبر للقضية الفلسطينية في كل المحافل الدولية حتى تحصل فلسطين على العضوية الكاملة بالمنظمة الأممية، لتكون فلسطين دولة مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 1967 تعيش في سلام جنبا إلى جنب مع إسرائيل.