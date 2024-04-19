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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

الأردن يدين الفيتو الأمريكى على عضوية فلسطين فى الأمم المتحدة

الأمم المتحدة
الأمم المتحدة

أدان الأردن، اليوم الجمعة، الفيتو الأمريكي على عضوية فلسطين في الأمم المتحدة بعد فشل مجلس الأمن في تبني قرار بقبول العضوية.

وقالت الخارجية الأردنية، في بيان لها، إن "المجتمع الدولي يدعم حل الدولتين الذي تقوضه إسرائيل، ما يجعل من الاعتراف بالدولة الفلسطينية واجب على مجلس الأمن لمنع إسرائيل من الاستمرار في حرمان الشعب الفلسطيني من حقه في الحرية والدولة".

وأضافت أن "الأردن يدعو كل الدول للاعتراف بالدولة الفلسطينية التي لن يتحقق الأمن والسلام في المنطقة من دون تجسدها على خطوط الرابع من يونيو للعام ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية".

وأشار البيان إلى أن "الاعتراف بالدولة الفلسطينية وقبول عضويتها في الأمم المتحدة حق ثابت للشعب الفلسطيني، ومسؤولية قانونية وأخلاقية على مجلس الأمن، خصوصًا في هذا الوقت الذي تشن فيه إسرائيل عدوانها على غزة وتستمر في إجراءاتها اللاشرعية التي تكرس الاحتلال وتقوض حل الدولتين وكل فرص تحقيق السلام العادل والشامل"، مؤكدةً " تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على التراب الوطني الفلسطيني حتمية لن يسهم إعاقة تجسيدها إلا في إطالة الصراع وزيادة التوتر".

وتابع البيان بالقول إن "الاعتراف بالدولة الفلسطينية هو تنفيذ لقرارات الشرعية ومجلس الأمن، التي تؤكد ضرورة تلبية حقوق الشعب الفلسطيني"، مشددةً على أن "العالم كله يعرف أن إسرائيل تقوض حل الدولتين وتقتل فرص تحقيقه، ما يجعل من الاعتراف بالدولة الفلسطينية والاعتراف بعضويتها كاملة، خطوة ضرورية لفرض السلام العادل الذي ينهي الاحتلال وينهي الصراع ويلبي حق كل شعوب المنطقة في العيش بأمن واستقرار".

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