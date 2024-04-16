رئيس "كهرباء شمال الدلتا" يبحث مقترحات التطوير مع وكيل النقابة العامة للمرافق

اجتمع المهندس محمد أحمد عسل رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء اليوم الثلاثاء، مع رئيس اللجنة النقابية وكيل النقابة العامة للمرافق وأعضاء اللجنة النقابية بقاعه الاجتماعات الرئيسية بمبنى ديوان عام الشركة.

وناقش “عسل” خلال الاجتماع، مقترحات العاملين في الشركة وتقدم رئيس النقابة والأعضاء بالشكر على سرعة الاستجابة لطلبات ورغبات العاملين بالشركة.

وقدمت اللجنة درع النقابة للمهندس محمد عسل تعبيرا عن شكرهم وتقديرهم لحسن التعاون المثمر وتقديم الدعم الدائم والمساندة والعمل على رفع كفاءة وتطوير الخدمات النقابية مما عزز من قدراتها وإمكاناتها.

موعد عودة العمل بجداول تخفيف الأحمال

وكشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، حقيقة انتهاء تخفيف الأحمال، بعد وقف التنفيذ خلال شهر رمضان.

وأضاف “الحمصاني” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل الزوايا"، المذاع على قناة "أون"، أن القرار جاء لتخفيف عن كاهل المواطنين، مؤكدًا: “إن شاء الله قريبًا ننتهي من مسألة تخفيف الأحمال بشكل نهائي”.

وأكد أن وقف تخفيف الأحمال مؤقت فقط خلال شهر رمضان، ولكن سيتم العمل على إنهاء عملية تخفيف الأحمال بشكل نهائي من خلال توفير الموارد التي تدر العملة الصعبة.