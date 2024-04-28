الأحد 28 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

الرئيس في افتتاح مركز السيطرة في دمياط عبر الفيديو كونفرانس: مصر نحور رئيسي لنقل البيانات

جانب من الحدث
جانب من الحدث

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، اليوم الأحد، إفتتاح مركز البيانات والحوسبة السحابية الحكومية ومراكز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالمحافظات حيث تم إفتتاح مركز السيطرة بديوان عام محافظة  دمياطعبر تقنية الفيديو كونفرنس،  بحضور الدكتورة منال عوض محافظ دمياط.


محور رئيسي

وأكد رئيس الجمهورية أن مصر تُعد نقطة ومحور رئيسى لنقل البيانات فى العالم، لذا نعمل على إعداد مصر للانطلاقة الحقيقية فى مجال التنمية والتطور من خلال بنية أساسية متكاملة للحفاظ على دور مصر فى هذا المجال، حيث تم تحقيق تطور كبير بمجال التحول الرقمى الا انه لازال غير كافِ، بمصر تساهم فى تحقيق التطور المطلوب بما يتواكب مع التطور السريع الذى يشهده العالم، وأضاف السيد الرئيس أنه عند إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة سعينا لتحقيق الريادة فى مجال تكنولوجيا المعلومات، كما أكد أنه تم إنشاء مركز رئيسى ومراكز فرعية والتى يتحقق من خلالها الاستفادة الضخمة من المعلومات وتبادلها بين الوزارات والهيئات بما يساهم فى تنفيذ حجم عمل بدقة وسرعة بشكل أكبر، فى ظل منظومة تأمينية كاملة للبيانات.
 


فيما وقد أشارت محافظ دمياط إلى أنه تم إنشاء مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، بديوان عام محافظة دمياط الجارى إنشاؤه حاليا، حيث تم تجهيز المركز بالكامل وتشغيله فى نوفمبر 2023، لافتة إلى أن مشروع الشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة المتطورة، يأتى فى إطار توجيهات القيادة السياسية لإنشاء شبكة موحدة ومؤمنة بالكامل يتم تنفيذها طبقًا لأحدث المعايير، وذلك فى إطار عمليات التحول الرقمى بالدولة المصرية، حيث يعد المشروع نقلة جديدة حققتها الدولة المصرية في إطار رؤيتها للتعامل مع الأزمات والطوارئ من خلال منظومة واحدة تشارك فيها جميع الوزارات والهيئات ودواوين المحافظات، بما يضمن جودة التعامل مع الأزمات بشكل فورى وفى إطار معايير عالمية باستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية الحديثة، وبما يحقق أيضًا الحفاظ على الممتلكات العامة ودعم خطط التنمية المستدامة.

 

دمياط أحداث دمياط الدكتورة منال عوض , الرئيس السيسي سيطرة الشبكة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة

مواد متعلقة

إزالة تعديات على 17 فدانا تابعين للثروة السمكية في دمياط

غلق مطعم "فول وفلافل" لخطورته على صحة أهالى دمياط

أطباء مستشفى كفر سعد المركزي ينقذون حياة شاب تلقى طعنة قاتلة في دمياط

وكيل "اوقاف دمياط" يشهد افتتح مسجد الفردوس بالروضة (صور)

الكشف الطبى على 1085 مواطنًا فى قافلة طبية مجانية بدمياط

إحالة 16 عاملًا متغيبًا للتحقيق فى وحدتين صحيتين بدمياط

إزالة 11 حالة تعدٍ جديدة على أراضى الدولة فى دمياط

إزالة إشغالات وحالات بناء مخالفة فى دمياط الجديدة

الأكثر قراءة

القاتل والمحرض ووالده.. قرار عاجل بحق متهمى جريمة طفل شبرا الخيمة

مع بدء شهر مايو.. هل الخميس المقبل إجازة رسمية في البلاد؟

تحدث عنها الرئيس.. ما هى صناعة "التعهيد" وكيف تحقق آلاف الدولارات من خلالها شهريًا؟

صور "عروسى قنا" ضحيتى انقلاب سيارة الزفاف

مصدر أمنى يكشف حقيقة فيديو مضايقات السياح من المتسولين فى الحسين

ناس واصلة وقتل بالسم.. شائعات قادت رواد على السوشيال ميديا للمحاكمة فى قضية نيرة صلاح

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي سعدة

التجربة البورسعيدية

د. منى حلمى

قصائده ليست للشهرة

حسين دعسة

بيان الاجتماع الوزارى التشاورى للمجموعة العربية السداسية يدعو إلى وقف الحرب على غزة

د هند جاد

أوهام النبوءات.. ليست أرضًا إسرائيلية

عبدالرحمن شلقم يكتب: الزمن المصرى الفريد

د.أحمد الخميسى

المكتبة فى حياتى

ماجد حبته

رؤية عربية للذكاء الاصطناعى

حسين دعسة

نقطة تلاقى.. مبادرة من المنتدى الاقتصادى فى الرياض لإيقاف حرب غزة

صور

صور من مباراة الأهلى ومازيمبى

فرحة وسام أبوعلى بأولى أهدافه الأفريقية مع الأهلى

جماهير الأهلى تزحف إلى استاد القاهرة قبل مباراة مازيمبى بدورى الأبطال

محطة تل أبيب

المزيد

بدون بديل ولا أدلة.. كيف فشلت إسرائيل فى حربها ضد الأونروا؟

إسرائيل لـ"حماس": اقبلوا صفقة الرهائن وإلا سندخل رفح

فى اليوم 205 للعدوان.. الاحتلال يواصل شن غاراته على غزة