الخميس 25 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

لا يفوتك هذا المساء| نتنياهو صدق على خطط عملية رفح و"الأرصاد" تعلن طقس الجمعة

لا يفوتك هذا المساء
لا يفوتك هذا المساء

شهدت الساعات القليلة الماضية، زخمًا كبيرًا في الأخبار تنوعت بين الاجتماعية والفنية والسياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها من الأحداث، رصدها "الدستور" على مدار الساعات القليلة الماضية نوجزها لكم في نشرة أخبار "لا يفوتك هذا المساء".

هيئة البث الإسرائيلية: نتنياهو صادق على خطط عملية رفح والجيش ينتظر الإذن لتنفيذها

قالت هيئة البث الإسرائيلية، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو صادق على الخطط العسكرية الخاصة بشن عملية برية في رفح، والجيش ينتظر الإذن لتنفيذها.

ونشرت وكالة "أسوشيتد برس" صورًا عبر الأقمار الصناعية للأيام الأخيرة من بناء رصيف المساعدات الإنسانية من قبل الولايات المتحدة جنوب مدينة غزة. لقراءة الموضوع كاملًا اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4693874

 

تفاصيل ضبط كيان تعليمي وهمي للنصب على المواطنين فى الغربية

نجحت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، في ضبط شخص بالغربية لقيامه بإدارة كيان تعليمي وهمي بقصد النصب والاحتيال على المواطنين. 

أكدت المعلومات والتحريات قيام "أحد الأشخاص- مقيم بالمحلة الكبرى بمحافظة الغربية".. لقراءة الموضوع كاملًا اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4693856

 

وزير الرياضة يُتابع جاهزية استاد القاهرة لمواجهة نصف نهائي أبطال إفريقيا

حرص الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على تفقد استاد القاهرة الدولي للاطمئنان على جاهزيته لاستقبال مباراة الأهلي ومازيمبي الكونغولي في إطار إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا. لقراءة الموضوع كاملًا اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4693804

 

أمطار رعدية وسيول.. "الأرصاد" تعلن توقعاتها لطقس الجمعة (صور)

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن توقعاتها لحالة الطقس، غدًا الجمعة، الموافق 26 أبريل 2024، على كل أنحاء الجمهورية. وأكدت الهيئة في بيان لها، انخفاض متوقع في درجات الحرارة بقيم تتراوح بين 3 و4 درجات على شمال البلاد حتى شمال الصعيد.. لقراءة الموضوع كاملًا اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4693743

 

"الزراعة" تدرس استصلاح أكثر من مليون فدان وإضافتها للرقعة الزراعية فى سيناء

أكد الدكتور عماد عوض، مدير مشروعات سيناء بمركز بحوث الصحراء، أن المركز يسعي للتوسع الأفقي والرأسي في الرقعة الزراعية والمساحة المزروعة في سيناء. 

وأكد "عوض" في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن وزارة الزراعة تدرس إضافة أكثر من مليون فدان مخطط استصلاحها خلال هذه الفترة، منها 720 ألف فدان تضم 456 ألف فدان بشمال ووسط سيناء. لقراءة الموضوع كاملًا اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4693782#goog_rewarded

 

الخارجية الأمريكية: لا نزال نعارض أى عملية عسكرية فى رفح

أكدت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم، أنها لا تزال تعارض أي عملية عسكرية في رفح الفلسطينية لا تراعي مخاوفنا الإنسانية؛ وذلك وفق نبأ عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية". لقراءة الموضوع كاملًا اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4693883

 

القاهرة الإخبارية: دخول 38 مصابًا من قطاع غزة إلى معبر رفح لتلقي العلاج

قال رمضان المطعني مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من معبر رفح، إن سيارات الإسعاف تعمل بكامل طاقتها، وارتفع عدد المصابين الذين جرى استقبالهم من قطاع غزة إلى 38 مصابًا يرافقهم 49 مرافقًا. لقراءة الموضوع كاملًا اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4693870

لا يفوتك هذا المساء الدستور نتنياهو هيئة البث الإسرائيلية الأرصاد طقس الجمعة رفح رفح الفلسطينية

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