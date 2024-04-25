الخميس 25 أبريل 2024
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مصر

"الزراعة" تدرس استصلاح أكثر من مليون فدان وإضافتها للرقعة الزراعية فى سيناء

استصلاح الأراضي
استصلاح الأراضي

أكد الدكتور عماد عوض مدير مشروعات سيناء بمركز بحوث الصحراء، أن المركز يسعي للتوسع الأفقي والرأسي في الرقعة الزراعية  والمساحة المزروعة في سيناء.

وأكد “عوض” في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن وزارة الزراعة تدرس إضافة أكثر من مليون فدان مخطط استصلاحها خلال هذه الفترة، منها 720 ألف فدان تضم 456 ألف فدان بشمال ووسط سيناء.

المنتفعون في سيناء

وتابع “عوض” أن الوزارة تتعاون مع المزارعين والمنتفعين في سيناء من خلال رفع الوعي وتنمية قدرتها الزراعية من خلال الدورات التدريبية التي يقوم بها مركز بحوث الصحراء في الشمال والجنوب.

وتقوم الوزارة بالعديد من الجهود والأنشطة الخاصة بالتنمية الزراعية منها نوع الشتلات المعتمدة من الزيتون والحاصلات الزراعية المناسبة لكل منطقة.

وتابع أنه سيتم تعميم ونشر الممارسات الزراعية الجيدة التي تحافظ على مواردنا الطبيعية في سيناء من خلال مركز بحوث الصحراء ويتم متابعة الأنشطة الزراعية في شمال وجنوب سيناء ومكافحة الآفات والأمراض التي تصيب المحاصيل الزراعية والبستانية وتشمل دعم المجمعات الزراعية في العديد من الأنشطة الخدمية والتنمية التي تعمل على تحسين سبل عيش هذه المجمعات من خلال مركز بحوث الصحراء.

وأوضح أنه تم توزيع نحو 150 مشروعا للإنتاج الداجني وتوزيع ماعز وأغنام  للتربية المنزلية وتم توزيع 100 ألف شتلة زيتون والمركز قام بتوزيع الأسمدة العضوية لنشر وتعميم استخدام الأسمدة العضوية والمخصبات الحيوية، كما أن مركز بحوث الصحراء قام بخدمة المزارعين الوافدين من الوادي والدلتا من خلال دعم لمشروعات التجمعات الزراعية في سيناء.


وأضاف أن التجمعات الزراعية بلغت 18 تجمعا زراعيا سكنيا ومنها التجمعات الزراعية من خلال الإشراف الكامل على هذه التجمعات من خلال برامج ينفذها مركز بحوث الصحراء داخل هذه التجمعات.

بحوث الصحراء الزراعة تدرس إضافة أكثر مليون فدان للرقعة الزراعية

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