لجنة الحكماء بمركز بحوث الصحراء تتفقد أنشطة التنمية الزراعية بسيناء

قامت لجنة الحكماء برئاسة الدكتور حسام شوقى رئيس مركز بحوث الصحراء والمشكله من كبار قيادات ورؤساء المركز السابقيين ممن لهم خبرات ومساهمات علمية فى تنمية الصحارى المصرية وخصوصا شبه جزيرة سيناء حيث تمت زيارة مركز الخدمات الزراعيه بالنثيله بوسط سيناء وقد صرح شوقى بأنه تم استعراض ما تم من انشطه والخدمات المقدمه للمزارعين والتأكد من تنفيذ الممارسات الزراعيه السليمه حفاظا على استدامة الموارد الطبيعيه والاستفادة من الإمكانات البيئيه وقد تفقدت اللجنه معامل تحاليل المياه والتربه وقاعات التدريب والمبنى الفندقى وقد أكد شوقى أن تكاتف جهود باحثين المركز بكافة التخصصات ساهم فى بناء جسور الثقه بين المنتفعين بالتجمعات التنموية والعامليين بمركز بحوث الصحراء وتنفيذ المزارعيين للتوصيات الخاصه بالممارسات الزراعه من خلال ما يتم تدريبهم عليه خلال الندوات الارشاديه والزيارات الحقليه.

تنفيذا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بضرورة متابعة تنفيذ المشروعات الزراعيه بسيناء وإجراء الزيارات الميدانيه للتأكد من تنفيذ الانشطه طبقا لرؤية الدولة للتنميه

وعلى هامش الزياره عقد الدكتور حسام شوقى رئيس المركز اجتماعا برؤساء المحطات البحثية بشبه جزيرة سيناء لمناقشة خطة العمل وتنفيذ التكليفات الخاصة بضرورة سرعة انجاز المهام الخاصه بالتنمية الزراعية وتوفير جميع الامكانات بالمحطات البحثية لانتاج شتلات الزيتون باصناف معتمده ومتوافقه مع الظروف البيئية بشبه جزيرة سيناء.

محطة بحوث جنوب سيناء برأس سدر



وقد استكملت اللجنه أنشطتها بزيارة محطة بحوث جنوب سيناء برأس سدر وذلك لتفقد المشروعات المزمع افتتاحها خلال الفتره الحاليه والتأكد من توفر كافة الامكانات حيث تفقدت اللجنه معامل تحليل المياه والتربه وتجهيزها كماعمل مرجعيه لتحاليل المياه والتربه بشبه جزيرة سيناء بالاضافه الى معمل توصيف مكونات محطات تحلية المياه والتأكيد على زيادة المكون الوطنى لتصنيع محطات التحليه كذلك تفقدت اللجنه عملية انشاء بنك حفظ الأصول النباتيه والذى يهدف الى الحفاظ على الأصول النباتيه بسبه جزيرة سيناء حيث تتميز بتنوع غطاؤها النباتى من النباتات البريه كذلك أوصت اللجنة بضرورة توفير معمل للكشف عن الأصناف النباتيه من النخيل والزيتون وتأهيله لخدمة التنمية الزراعيه للتأكد من السلالات النباتيه واختيار المناسب منها طبقا للظروف البيئية بالمنطقة

وقد أكد الدكتور حسام شوقى فى نهاية الزيارة على أهمية المتابعة على أرض الواقع لسرعة الانجاز والتأكد من تطبيق رؤية الدولة وتحقيق أهداف استراتيجية التنمية الزراعية المستدامة 2030.