الأحد 03 مارس 2024
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مصر

رئيس "بحوث الصحراء" يتفقد أعمال التطوير بمحطة بالوظة شمال سيناء

بحوث الصحراء
بحوث الصحراء

تفقد الدكتور حسام شوقي، رئيس مركز بحوث الصحراء، محطة بحوث شمال سيناء ببالوظة، حيث تفقد أعمال التنمية الزراعية بالمحطة وذلك بتفقد قطاع الزراعات المحمية  والمفتوحة والمجمعات الوراثية لأهم المحاصيل الزراعية بالمحطة خاصة مجمعات إنتاج شتلات الزيتون والرمان.

وشدد على أن يتم التوسع في إنتاج شتلات الزيتون ذات الإنتاجية العالية والمتأقلمة مع ظروف المنطقة والتي تحقق أعلي إنتاجية خاصة أصناف الزيوت وفي ذات السياق تفقد شوقي أعمال التطوير من تركيب نظام المراقبة والمتابعة والذي تم إنشاءه لمتابعة ومراقبة الأعمال وربط المحطة بالمركز الرئيسي بالقاهرة.

وتفقد محطة تحلية المياه بطاقة 20 م3 /يوم التي تم إنشائها بهدف توفير مياه الشرب للعاملين والتي تم تنفيذها من خلال مركز التميز لتحلية المياه بمركز بحوث الصحراء، كما تفقد المبني الإداري واستراحات العاملين والوقوف على مدى جاهزية المحطة لاستقبال الوافدين إليها.

وافتتح رئيس المركز، أعمال التطوير بقاعة الاجتماعات والتدريب بالمحطة والتي تقوم بتدريب صغار المزارعين والمنتفعين بالمناطق المتاخمة علي الممارسات الزراعية السليمة.

تأتي هذه الزيارة في إطار المتابعة الدورية للأنشطة والخدمات التي تقدمها المحطات البحثية خاصة فيما يتعلق بالخدمات التي تتعلق بتنمية المجتمعات الصحراوية والوقوف على أهم التحديات التي تواجه الباحثين بهذه المحطات.

وشدد رئيس مركز بحوث الصحراء، أثناء الزيارة، على ضرورة إجراء البحوث التطبيقية والتي يمكنها التغلب علي التحديات التي تواجه كل منطقة، كما وجه العاملين بالتواصل الدائم مع المزارعين وصغار المستثمرين بنطاق المحطة وتقديم كل أوجه الدعم اللازم لهم لتحقيق التنمية المستدامة المنشودة بالمنطقة والعمل علي رفع قدراتهم وتنمية مهارتهم لتبني الممارسات الزراعية المستدامة التي تحافظ على الموارد الطبيعية.

وصرَّح الدكتور أشرف عبدالباسط، رئيس المحطة، بأن المحطة تقوم بإجراء التجارب البحثية والحقول الإرشادية بالمحطة لخدمة أعمال التنمية الزراعية بسيناء.

وأكد عبدالباسط، أن المحطة تعتمد على  تنوع نظم الري الحديثة وتقديم نماذج يمكن تعميمها وتطبيقها بالمناطق المشابهة وفي نهاية الزيارة اجتمع رئيس مركز بحوث الصحراء مع الباحثين والعاملين بالمحطة البحثية واستمع لأهم التحديات التي تواجه العاملين والباحثين بالمحطة وكذا التعرف على إسهامات المحطة في المناطق المتاخمة لها ووجه رئيس المحطة الشكر لمركز بحوث الصحراء على اعتماده على المحطة في إنتاج كل الشتلات التي يحتاجها المركز في الفترة المقبلة لتوزيعها على المجتمعات الصحراوية بسيناء.

ووجَّه رئيس المركز، الشكر للعاملين والباحثين بالمحطة ومطالبتهم ببذل المزيد من الجهد والتواصل مع المجتمعات المحيطة بهم ورصد أهم التحديات التي تواجه المزارعين بالمناطق المتاخمة لكل محطة والعمل على حلها.

رئيس بحوث الصحراء يتفقد أعمال التطوير بمحطة بالوظة بشمال

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