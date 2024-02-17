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مصر

"بحوث الصحراء" يفوز بمشروعين في مبادرة التحالفات العربية للبحث العلمى والابتكار

بحوث الصحراء
بحوث الصحراء

أعلنت الأمانة العامة لاتحاد مجالس البحث العلمي العربية عن فوز مركز بحوث الصحراء بتمويل مشروعين من أصل 29 مشروعا على مستوى الدول العربية، حيث فاز الدكتور محمد السيد الحجري بقبول تمويل مشروع في مجال الإدارة المثلى لروابط المياه والطاقة والغذاء والنظم البيئية باستخدام الابتكارات والحلول القائمة على الطبيعة في بعض أقطار الوطن العربي بتحالف مشترك بين مصر والعراق والمغرب وتونس وعمان.

كما فاز الدكتور السيد نشيوى بتمويل مشروع في مجال دراسة واسع المدى للجينيوم والترانسكرتيوم لإناث النخيل المجهول في مصر وسوريا وقطر للكشف عن الجينات الرئيسية المشاركة في صفات الثمار عالية الجودة في الطماطم المعدلة وراثيا بتحالف مصري سوري وقطري.

توحيد الجهود العربية لوضع حلول مبتكرة لمواجهة تحديات التنمية الزراعية

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من جهته، قال الدكتور حسام شوقي رئيس مركز بحوث الصحراء إن توحيد الجهود العربية لوضع حلول مبتكرة لمواجهة تحديات التنمية الزراعية هو الحل الأمثل لتحقيق تنمية مستدامة وتشاركية فعالة، نظرا لتشابه الظروف البيئية من حيث المناخ الجاف وندرة الأمطار، ما يسهم في مواجهة ظاهرة التصحر في الدول العربية ووضع حلول مبتكرة للحد منها.

"بحوث الصحراء" يفوز بمشروعين في مبادرة التحالفات العربية للبحث العلمى والابتكار

وأكد على الدعم الذي يوليه السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي لشباب الباحثين وتأكيده على ضرورة إتاحة الفرص وتذليل العقبات لتطبيق النتائج البحثية التي توفر حلول حقيقية على أرض الواقع لمشاكل الاستثمار الزراعي، وأهمية الاستغلال الأمثل لتلك الحلول فى عمليات التوسع الأفقي والرأسي للتنمية الزراعية.

 

 

بحوث الصحراء مجالس البحث العلمي الدول العربية النظم البيئية مصر والعراق والمغرب مواجهة تحديات التنمية الزراعية

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