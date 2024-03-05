الثلاثاء 05 مارس 2024
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مصر

وزير الزراعة يلتقى مع نظرائه بالسعودية والأردن ولبنان على هامش مؤتمر "فاو"

القصير
القصير

التقى السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بوزراء الزراعة في المملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية الهاشمية وأيضا دولة لبنان، وتناول معهم أهمية تعزيز التعاون بين مصر والدول الثلاث وإزالة أي معوقات أمامه، خاصة في ظل توافق الرؤى والعلاقات الوطيدة بين القيادة السياسية في مصر والسعودية والأردن ولبنان.

"القصير" هنأ نظيره الأردني على حسن تنظيم المؤتمر الإقليمي للفاو بالأردن، وأيضا على إطلاق المرصد الإقليمي للأمن الغذائي والذي يعتبر منصة مهمة في توفير المعلومات في مجال الزراعة والأمن الغذائي لمتخذ القرار في دول إقليم الشرق الأدنى وشمال أفريقيا.

والتقى وزير الزراعة على هامش المؤتمر، الدكتور شو دونيو، المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة "الفاو"، وناقش معه النتائج التي أسفرت عنها زيارته الأخيرة للقاهرة والتي التقى خلالها أول أمس بالرئيس عبدالفتاح السيسي، وكذلك الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كما تم خلال الزيارة إطلاق البرنامج الوطني لنطاق عمل منظمة الأغذية والزراعة في مصر خلال الخمس سنوات القادمة. 

 تعزيز التعاون بين مصر والدول الثلاث

كما التقى وزير الزراعة مع الدكتور نصر الدين العبيد، مدير المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة "أكساد"، وبحث معه ترتيبات توقيع اتفاقتين فى القاهره الخميس المقبل، بين “أكساد” ومركز البحوث الزراعية ومركز بحوث الصحراء.

لمؤتمر الإقليمي شمال أفريقيا المتحدة للأغذية والزراعة الفاو العاصمة الأردنية عمان عمان السيد القصير

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