الأحد 28 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

جامعة الملك سلمان الدولية تجرى بحوثًا للتقنيات الرقمية الذكية لحساب الاستهلاك المائي لأشجار الزيتون

الاستهلاك المائي
الاستهلاك المائي لأشجار الزيتون

 

 قام فريق من جامعة الملك سلمان الدولية بإجراء بحوثا للتقنيات الرقمية الذكية لحساب الاستهلاك المائي لأشجار الزيتون وذلك باستخدام جهاز Sapflow ويسعى الفريق لتطبيقها بمحافظة جنوب سيناء، وذلك للمرة الأولى بجمهورية مصر العربية

ومن جانبه أكد  الدكتور عبدالغني الجندي عميد كلية الزراعات الصحراوية بالجامعة  أن هذا الإنجاز جاء بالتعاون بين باحثين من الجامعة وبالاشتراك مع باحثين محطة بحوث جنوب سيناء ( رأس سدر ) - مركز بحوث الصحراء – وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي وبتمويل من أكاديمية البحث العلمي، حيث قام الباحثين بإجراء دراسة بحثية باستخدام أحدث جهاز رقمي لحساب الاستهلاك المائي لأشجار الزيتون، واكد سيادته على أن هذه الخطوة تأتي تماشيًا مع خطط الدولة بإدخال منظومة الري الذكي بمشروعات مصر القومية لاستصلاح واستزراع 4 مليون فدان وقد تم تقدير الاستهلاك المائي الفعلي لإدارة  المنظومة والتي تسهم في زيادة الإنتاجية وتعظيم إنتاجية وحدة المياه. 

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 وأكد  الدكتور أشرف سعد حسين رئيس الجامعة على سعي الجامعة الدائم في دعم المشروعات البحثية والتي من شأنها تقدم كافة خدمات الدعم للمجتمع المحيط، وأشار سيادته الى التعاون المستمر بين الجامعة ومركز بحوث الصحراء للقيام بتنظيم دورات تدريبية لطلاب كلية الزراعات الصحراوية وخريجي المدارس الفنية الزراعية بمحافظة جنوب سيناء والتجمعات التنموية والمزارعين لتحسين وتطوير منظومة الري بمزارعهم، ومن بعد يتم تعميمها على مستوى الجمهورية.

وفي سياق آخر كان قد تفقد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلميد، عددًا من المنشآت التعليمية والخدمية الجديدة بفرع جامعة الملك سلمان الدولية بمدينة الطور، يُرافقه اللواء الدكتور خالد فودة محافظ جنوب سيناء، والدكتور أشرف حسين رئيس الجامعة، ولفيف من قيادات الوزارة والجامعة وعمداء الكليات ومُنسقي البرامج.

وشمل ذلك كليات القطاع الطبي والهندسي، ومبنى العيادات الخارجية ومركز "اليوم الواحد" التي تسعى الجامعة من خلالهما إلى تقديم خدمة طبية مُتميزة لأهالي محافظة جنوب سيناء

 

 

المشروعات البحثية تعظيم إنتاجية الاستهلاك المائي البحث العلمي جنوب سيناء جامعة الملك سلمان

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