رئيس جامعة الملك سلمان الدولية يتابع مشاركة الطلاب في العملية الانتخابية للإدلاء بأصواتهم



واصل الدكتور أشرف سعد حسين متابعته لليوم الثالث، لمشاركة منسوبي الجامعة في الإدلاء بأصواتهم في اللجان الانتخابية.

وأكد رئيس الجامعة أنه شارك أبناءه من أعضاء هيئة التدريس والإداريين والطلاب بمختلف المقار الانتخابية بمحافظة جنوب سيناء، لليوم الثالث على التوالي.

كما قام بزيارة لجان المغتربين بمدينة طور سيناء، وسط مشاركة واسعة من طلاب الجامعة من مختلف الكليات، ومتابعة انتقال الطلاب بأفرع الجامعة الثلاثة لمقار اللجان الانتخابية وفقا للجدول الزمني المعد لذلك، والتنسيق المشترك بين فرق العمل في مختلف اللجان الإشرافية بالجامعة والتأكيد على توفير كافة التسهيلات.

وقدم رئيس الجامعة الشكر لجميع المشاركين في العملية الانتخابية من أعضاء هيئة التدريس والإداريين وأبنائه الطلاب، مشيرًا إلى سعادته بهذه المشاركة المتميزة.\

جامعة الملك سلمان الدولية تنظم مشاركة طلابها ومنتسبيها الى المقرات الانتخابية..



وكان قد أكد الدكتور أشرف سعد حسين رئيس جامعة الملك سلمان الدولية على ضرورة المشاركة الإيجابية لمنتسبي الجامعة في الانتخابات الرئاسية من أجل مشهد ديمقراطي يليق بمصر ويصنع مستقبلها ويؤكد ريادتها.

تحت شعار "شارك... صوتك هيوصل" نظمت جامعة الملك سلمان الدولية مشاركة الطلاب الى مقرات اللجان الانتخابية بمحافظة جنوب سيناء، وانطلق الطلاب والمشاركين من مقرات الجامعة الثلاثة بمدينة طور سيناء ومدينة شرم الشيخ ومدينة رأٍس سدر، حيث شارك طلاب الجامعة وجميع منتسبيها في عملية الاقتراع الانتخابية.

وقد قامت الجامعة بتوفير عدد من وسائل النقل، لتسهيل الانتقالات إلى لجان التصويت كجزء من دورها كاستحقاق وواجب وطني أصيل، وحث المجتمع الجامعي والأكاديمي على المشاركة.

وتستمر المشاركة من طلاب الجامعة ومنتسبيها على مدار أيام الاقتراع الخاصة بالانتخابات الرئاسية 2023، التي يتم عقدها خلال 3 أيام من يوم الأحد 10 ديسمبر حتى 12 من الشهر ذاته.