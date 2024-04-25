بروتوكول للتطوير المؤسسى وبناء القدرات الرقمية بمجمع اللغة العربية

شهد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اليوم الخميس، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومجمع اللغة العربية؛ للتعاون في تنفيذ التطوير المؤسسي الرقمي لمجمع اللغة العربية، وبناء القدرات الرقمية لأعضائه وكوادره والعاملين به.

وقع البروتوكول المهندسة غادة لبيب، نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسي، والدكتور عبدالوهاب محمد عبدالحافظ، رئيس مجمع اللغة العربية.

وأشار الدكتور عمرو طلعت إلى أن اللغة ليست وسيلة للتواصل ونقل المعرفة فحسب ولكنها رمز للهوية وانعكاس لثقافات وحضارات الشعوب، الأمر الذى يستلزم تضافر الجهود من أجل تعزيز استخدام اللغة العربية فى العصر الرقمي، وتطويع التكنولوجيا لتعظيم دورها كجسر للتواصل مع الحضارات والثقافات المختلفة، بالإضافة إلى إثراء المحتوى العربى الرقمى وتوسيع دائرة استخدام مصطلحات اللغة العربية فى مجالات تكنولوجيا المعلومات.

وأضاف أنه يتم العمل من خلال مركز الابتكار التطبيقى على تنفيذ مشروعات بحثية تطبيقية تستهدف استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في معالجة اللغات الطبيعية لتوفير حلول تقنية قادرة على فهم اللغة العربية باللهجة المصرية العامية وترجمتها فوريًا إلى اللغات الأخرى.

وأشار إلى أن البروتوكول يأتى فى إطار تعاون وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مع مؤسسات الدولة المختلفة لتحقيق التطوير المؤسسي الرقمي بها، بما يسهم في رفع كفاءة وجودة الخدمات التي تقدمها هذه المؤسسات، موضحًا أهمية هذا البروتوكول فى دعم جهود مجمع اللغة العربية للاستفادة من التكنولوجيات الرقمية.

ومن جهته؛ أوضح الدكتور عبدالوهاب محمد عبدالحافظ، رئيس مجمع اللغة العربية، أن بروتوكول التعاون المشترك مع الوزارة يستهدف دعم جهود ودور المجمع وخطط تطويره؛ ليقوم المجمع بإصدار القواميس والمعاجم والمصطلحات اللغوية العربية التى تستخدم فى مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتطوير المصطلحات اللغوية العربية الحديثة التي تستخدم فى التحول الرقمي، وتوفير الموارد اللغوية الرقمية والمعلومات اللغوية المتعلقة باللغة العربية واستخدامها فى العالم الرقمي مثل تطوير أدوات البحث اللغوى، وإطلاق حملات التوعية اللغوية الرقمية، وذلك لتحسين جودة المحتوى اللغوى العربى على الإنترنت، وفي الوسائط الرقمية الأخرى، بما يساهم في تعزيز الهوية العربية والانتماء إلى الثقافة العربية.

ولفتت المهندسة غادة لبيب نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا لمعلومات للتطوير المؤسسي، إلى أن البروتوكول يأتى فى إطار التعاون المستمر والمثمر بين الوزارة والمجمع فى تطوير اللغة العربية وتعزيز استخدامها في العالم الرقمي، واستكمالًا لجهود الوزارة فى تعزيز دور مجمع اللغة العربية؛ من خلال تنفيذ عدد من المشروعات والمبادرات لتحقيق التحول الرقمي والتطوير المؤسسي الرقمي للمجمع وتنمية وبناء القدرات الرقمية لأعضاء وكوادر المجمع وفقًا للجدارات المطلوبة، وتهيئة العاملين بالمجمع لاستيعاب أعمال التحول الرقمي وضمان استدامتها.

وأوضحت أن البروتوكول سيعزز جهود التوسع فى تطوير تطبيقات معالجة اللغة العربية؛ لتصبح مصر مركزًا للبحث والتطوير فى مجال تطوير الموارد اللغوية المُتاحة للتعامل مع الذكاء الاصطناعى وتطبيقاته المختلفة، والاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي في تطوير نماذج لغوية لتحسين عملية تعريب الحاسبات.



حضر مراسم التوقيع دكتور محمد فهمى طلبة، رئيس لجنة الذكاء الاصطناعى فى مجمع اللغة العربية، وعدد من قيادات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.