"قومى الاتصالات" يصدر تعليمات بشأن أوقات عمل منافذ البيع وأوقات التعامل مع الجمهور

أصدر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تعليمات بشأن أوقات عمل منافذ بيع مقدمي خدمات الاتصالات وأوقات التعامل مع الجمهور كالتالي:

• طوال أيام الأسبوع عدا يومي الخميس والجمعة: من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة العاشرة والنصف مساءً.

• يوم الخميس: من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة الحادية عشرة والنصف مساءً.

• يوم الجمعة: من الساعة الثالثة عصرًا وحتى الساعة الحادية عشرة والنصف مساءً.

يأتي ذلك بناءً على قرار رئيس مجلس الوزراء ببدء تطبيق التوقيت الصيفي لفتح وإغلاق المحال والمراكز التجارية اعتباراً من يوم الجمعة الموافق 26 أبريل 2024.

وتلتزم منافذ بيع مقدمي خدمات الاتصالات المتواجدة بالمراكز التجارية بالمواعيد المقررة بتلك المراكز.