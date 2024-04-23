الثلاثاء 23 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصاد

"قومى الاتصالات" يصدر تعليمات بشأن أوقات عمل منافذ البيع وأوقات التعامل مع الجمهور

الجهاز القومي لتنظيم
الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات

أصدر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تعليمات بشأن أوقات عمل منافذ بيع مقدمي خدمات الاتصالات وأوقات التعامل مع الجمهور كالتالي: 

• طوال أيام الأسبوع عدا يومي الخميس والجمعة: من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة العاشرة والنصف مساءً.

• يوم الخميس: من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة الحادية عشرة والنصف مساءً.

• يوم الجمعة: من الساعة الثالثة عصرًا وحتى الساعة الحادية عشرة والنصف مساءً.

يأتي ذلك بناءً على قرار رئيس مجلس الوزراء ببدء تطبيق التوقيت الصيفي لفتح وإغلاق المحال والمراكز التجارية اعتباراً من يوم الجمعة الموافق 26 أبريل 2024.

وتلتزم منافذ بيع مقدمي خدمات الاتصالات المتواجدة بالمراكز التجارية بالمواعيد المقررة بتلك المراكز.

الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أوقات عمل منافذ بيع مقدمي خدمات الاتصالات المواعيد الصيفية

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