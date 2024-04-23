الثلاثاء 23 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصاد

برعاية "المصرية للاتصالات".. انطلاق البطولة العربية العسكرية للفروسية غدًا

انطلاق البطولة العربية
انطلاق البطولة العربية العسكرية للفروسية غدا

تنطلق غدًا النسخة الأولى من البطولة العربية العسكرية للفروسية، لقفز الحواجز والتقاط الأوتاد، تحت رعاية الشركة المصرية للاتصالات.

مكان فعاليات بطولة الفروسية

وتقام فعاليات البطولة بنادي القوات المسلحة للفروسية بمدينة مصر الدولية للألعاب الأوليمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة في الفترة من الرابع والعشرين وحتى السابع والعشرين من أبريل الجاري، وذلك بالتزامن مع احتفالات البلاد بالذكرى الثانية والأربعين لتحرير سيناء.

وتأتي رعاية الشركة المصرية للاتصالات لهذه البطولة في إطار حرصها الدائم ككيان وطني على المشاركة في دعم مثل هذه الفعاليات الهامة التي تعزز مكانة مصر على خارطة الفعاليات الإقليمية والدولية، وكذلك حرصها على دعم الرياضة والرياضيين لإيمانها الراسخ بأهمية دعم الشباب والاستثمار في العنصر البشري كركيزة أساسية لاستشراف المستقبل.

وقال محمد أبو طالب، نائب الرئيس التنفيذي للشئون التجارية بالمصرية للاتصالات:"فخور برعاية الشركة لهذه البطولة الهامة في نسختها الأولى، بما يؤكد على حرص المصرية للاتصالات على مواصلة دورها في رعاية الفعاليات الرياضية التي ترفع اسم مصر عالياُ" وأضاف "أتطلع إلى مزيد من التعاون مستقبلًا بما يضمن المزيد من الاهتمام بالشباب والرياضة والاستثمار في العنصر البشري".

جدير بالذكر أن البطولة ستنطلق بمشاركة 11 دولة عربية، وستقام فعاليتها بالتزامن مع منتدى الفروسية في مصر، بمشاركة عدد من الخبراء الدوليين والمحليين لمناقشة قضايا تطوير رياضة الفروسية وتبادل الخبرات في هذا المجال، كما تتزامن مع فعاليات بطولة نهائي دوري الناشئين وبطولة الجمهورية للفروسية بالتعاون مع الاتحاد المصري للفروسية.
 

تنطلق النسخة الأولى البطولة العربية العسكرية للفروسية الشركة المصرية للاتصالات نادي القوات المسلحة للفروسية مدينة مصر الدولية للألعاب الأوليمبية العاصمة الإدارية الجديدة

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