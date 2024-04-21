"المصرية للاتصالات" تفوز بجائزة أفضل برامج للمسئولية المجتمعية لشركات الاتصالات محليًا ودوليًا لعام 2024

أعلنت مجلة The Global Economics عن فوز الشركة المصرية للاتصالات بجائزة "أفضل برامج للمسئولية المجتمعية لشركات الاتصالات محليًا ودوليًا لعام 2024" وذلك عن مجمل أعمال المسئولية المجتمعية لعام 2023، لتنضم بذلك إلى قائمة الشركات العالمية التي تم اختيارها للحصول على اللقب السنوي للمجلة.

وتمنح The Global Economics اللقب للشركات بناء على تاريخها في تطوير المجتمعات التي تعمل بها ودعمها، وتستهدف بشكل رئيسي تسليط الضوء على الشركات الرائدة في مجال المسئولية المجتمعية والاحتفاء بإنجازاتها.

وكانت المصرية للاتصالات قد شاركت من خلال قطاع المسئولية المجتمعية في المسابقة السنوية وتم إعلان الفوز رسميا بالجائزة فى الثامن من إبريل الجارى وذلك عن مجمل أعمال القطاع ومن أبرزها: مبادرة "هنشوف بكرة أحلى" بالتعاون مع مؤسسة مغربي للعيون حيث قامت بإطلاق 24 قافلة طبية للكشف علي أمراض العيون لأطفال المدارس الابتدائية في صعيد مصر، ونجحت القافلة في الكشف على 10،000 طفل وتوفير نظارات طبية وإجراء عمليات جراحية للحالات التي تم اكتشافها من خلال تلك القوافل.

وفي قطاع التعليم والتدريب الفني، نجحت الشركة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في تطوير وتشغيل 12 مدرسة للتكنولوجيا التطبيقية في مختلف المحافظات بهدف توفير كوادر فنية متخصصة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

ذلك بالإضافة إلى مبادرة "فطارك مع وي غير" التى أقامتها المصرية للاتصالات فى رمضان العام الماضي 2023، حيث نجحت الشركة المصرية للاتصالات في توفير 30 مليون وجبة للأسر المستحقة في جميع المحافظات طوال شهر رمضان ومن خلال موائد الإفطار وكذلك توزيع 300 ألف كرتونة مواد غذائية على 300،000 أسرة.

وقال المهندس محمد نصر العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمصرية للاتصالات، إن هذه الجائزة تأتي تتويجًا لدور الشركة الفعال في مجال المسئولية المجتمعية الذي يعد ركيزة أساسية للعمل المؤسسي وفقا لرؤية مصر الشاملة والمستدامة، من خلال تبني أكثر القضايا تأثيرًا في العديد من المجالات وعلى رأسها الصحة، والتعليم والتدريب، بالإضافة إلى تبني بعض المبادرات في مجال تمكين الشباب والمرأة ودمج ذوي الهمم وتنمية المجتمع بالاعتماد على الحلول التكنولوجية المبتكرة وإرساء مبادئ العمل التطوعي لدى الموظفين؛ مما يساهم في زيادة الإنتاجية ونمو الاقتصاد المصري. مضيفًا أن الشركة ملتزمة بتوفير خبراتها لتقديم أفضل مستويات الخدمة لعملائها وأعلى مستوى من الرفاهية للمجتمع المصري، كما تواصل جهودها لتوظيف مبادرات المسئولية المجتمعية لدعم وخدمة المجتمع".



وقالت نجلاء نصير، رئيس قطاع المسئولية المجتمعية بالمصرية للاتصالات: "نجحت الشركة على مدار السنوات الماضية في تقديم مبادرات مجتمعية استثنائية كان لها بالغ الأثر على المجتمع بكافة شرائحه خاصة في مجالي الصحة والتعليم. كما امتدت تلك المبادرات لتشمل المناطق النائية والمحافظات الحدودية. ساعد ذلك في ترسيخ مكانة الشركة في المجتمع باعتبارها شركة رائدة في مجال المسئولية المجتمعية والتنمية المستدامة تقدم برامج هادفة وشاملة تواكب رؤية مصر 2030 وكذلك الأهداف الإنمائية للأمم المتحدة،



يذكر أن المصرية للاتصالات سبق لها الاشتراك في تجربة ناجحة من قبل من خلال الفوز بأفضل مبادرة للمسئولية المجتمعية في قمة الاتصالات العالمية “World Communication Award” الـ 21 لعام 2019.

