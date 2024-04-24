الأربعاء 24 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

"إكس مراتى".. هشام ماجد يخوض تجربة سينمائية جديدة مع تايسون وأمينة خليل

هشام ماجد
هشام ماجد

حقق الفنان هشام ماجد تجربة سينمائية ناجحة بمشاركة الفنانة هنا الزاهد، وذلك من خلال الفيلم السينمائي "فاصل من اللحظات السعيدة" الذي يعرض حاليًا داخل دور العرض السنيمائية، ما دفعه لخوض تجربة سينمائية جديدة، لكن هذه المرة مع الفنان محمد ممدوح الشهير بـ"تايسون".

 

وكشفت مصادر لـ"الدستور" عن أن العمل السينمائي سيكون البطولة النسائية فيه للفنانة أمينة خليل، ويحمل اسم "إكس مراتي"، وستدور قصته في إطار اجتماعي كوميدي، وانتهي صنّاع الفيلم من التحضيرات النهائية له، ومن المقرر أن يتم التصوير خلال هذا الأسبوع الجاري.

 

"فاصل من اللحظات اللذيذة"

وحقق فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة إيرادات مُرضية، أول أيام عيد الفطر المبارك - وحقق الفيلم إيرادات بقيمة 4 ملايين و32 ألف جنيه، ليأتي في المركز الثاني بعد فيلم "شقو" الذي حصد إيرادات بقيمة 6 ملايين و858 ألف جنيه، متفوقًا على كل الأفلام المنافسة.

قصة فيلم "فاصل من اللحظات اللذيذة"

تدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي ممزوج ببعض الرومانسية حول زوجين تقع لهما العديد من المشاكل، إلى أن تفتح بوابة بالصدفة تقودهما إلى العوالم الموازية.

الإعلان الدعائي للفيلم

وطرحت الشركة المنتجة لفيلم "فاصل من اللحظات اللذيذة" الإعلان الدعائي الرسمي للفيلم، خلال الأيام الماضية والذي احتوى على مجموعة من اللقطات الطريفة والكوميدية التي جمعت أبطال العمل.

أبطال وصناع الفيلم

ويشارك في بطولة فيلم "فاصل من اللحظات اللذيذة" كل من:

  • الفنان هشام ماجد.
  • الفنانة هنا الزاهد.
  • الفنان محمد ثروت.
  • الفنان بيومي فؤاد.
  • الطفل جان رامز.
  • الفنان طه دسوقي (ضيف شرف).
  • الفنانة غادة إبراهيم (ضيفة شرف).
  • تأليف شريف نجيب.
  • إخراج أحمد الجندي.

ويعد فيلم "فاصل من اللحظات اللذيذة" هو التعاون الثاني بين هنا الزاهد وهشام ماجد في السينما، حيث ينتظر الثنائي عرض فيلم "بضع ساعات في يوم ما" المأخوذ عن رواية تحمل نفس الاسم، وتم الانتهاء من تصويره قبل عدة أشهر.

الفنان هشام ماجد هشام ماجد فاصل من اللحظات السعيدة تايسون اكس مراتي

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