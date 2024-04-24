أسعار السمك تنهار.. الأسواق تسجل انخفاضًا كبيرًا في الأسعار بإمبابة

شارك عدد من المواطنين في حملة واسعة بمختلف المحافظات لمقاطعة الأسماك بعد ارتفاع أسعارها بشكل كبير جدًا تحت شعار:«خليه يعفن» ما دفع عدد كبير من تجار الأسماك لخفض الأسعار، في محاولة لإرضاء المواطنين وبالفعل حققت المقاطعة مبتغاها وانخفض سعر السمك بالأسواق لأكثر من 50٪.

ورصدت « الدستور » عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) أسعار السمك في منطقة الجمعية بسوق إمبابة.

قال عم عماد، بائع الأسماك بمنطقة الجمعية في سوق إمبابة لـ«الدستور» إن المقاطعة مطبّقة بشكل كبير في المدن الساحلية، أما في القاهرة فهناك تراجع بسيط جدًا في إقبال المواطنين على شراء الأسماك.

وأضاف "بائع الأسماك في منطقة الجمعية في سوق إمبابة، أن جشع التجار هو الذي تسبب في حدوث الازمة، لافتًا إلى أن التجار كانوا يرفعون الأسعار أضعاف مضاعفة عن السعر الحقيقي، مطالبًا التجار بخفض أسعار السمك، وتحديد هامش ربح مناسب دون جشع لتفادي مثل هذه الحملات.

وتابع أن سعر الكيلو الواحد من السمك البلطي انخفض من ٩٠ جنيهًا إلى 65 جنيهًا وسعر الكيلو الواحد من السمك البوري قبل المقاطعة كان يصل لـ ١٨٠ جنيهًا أما الآن فوصل سعره لـ100 جنيه فقط، وذلك بعد 3 أيام فقط من بدء مقاطعة الأهالي للأسماك في مختلف المحافظات بعد ارتفاع أسعاره بشكل كبير جدًا.

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