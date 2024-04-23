هشام خرما مع جوانا مرقص لأول مرة فى فيديو كليب "نروح لبعيد"

طرح الموسيقار هشام خرما، بالتعاون مع المغنية وعازفة الكمان اللبنانية جوانا مرقص، أغنيتهما الجديدة "نروح لبعيد" على يوتيوب والمنصات الموسيقية الرقمية، ومحطات الراديو، وهى من كلمات جوانا مرقص، ومن ألحان وتوزيع هشام خرما، وإخراج كريم عمرو، وتوزيع شركة ديجيتال ساوند.

قدم هشام خرما فى الأغنية أسلوبه الموسيقي الخاص، ورؤيته الفنية المميزة، فى المزج بين الموسيقى الإلكترونية والموسيقى الشرقية، وشاركت جوانا بالغناء بأدائها البسيط الراقى، ومن المعروف أن جوانا مغنية وموسيقية لبنانية، نشأت في عائلة موسيقية مؤلفة من العديد من الموسيقيين والمغنين، وبدعمهم بدأت دراسة الموسيقى في سن السادسة في المعهد الوطني العالي للموسيقى اللبناني- الكونسرفتوار- ونجحت فى تقديم العديد من الأعمال الغنائية.

وجرى تصوير الفيديو كليب فى مدينة الجونة، باستخدام طائرة الدرون، التى نقلت مشاهد وصورًا ساحرة للطبيعة التى تتميز بها المدينة.

https://www.youtube.com/watch?v=bb5Abq8wTrc&fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTAAAR3nyZ5BVYx-EzwiidupCSOgCiukOyVlbJlFNmpnGoSrrAtdAunsJSEiGOo_aem_AXxB5638o4_nW5Q4uI5o4SBz6j8j3UzQAZkftwe9v-JdN8JeI0yYY6OKO1F-LGxD_uv-u4dPgBU8l9yLqI65Bnep

مسيرة هشام خرما الفنية

خرما بدأ مسيرته الاحترافية عام 2010، وعمل كمخرج إبداعي في مجال الإعلانات على جانب قيامه بالتأليف والتوزيع الموسيقي، وفي 2016، بدأ خرما في إحياء الحفلات الموسيقية، التي يصنفها الخبراء دائمًا ضمن الطراز العالمي عبر موسيقى غامرة حنونة تمس الروح.. أوركسترا خرما، أحيت العديد من الفعاليات الدولية المهمة في مواقع أثرية وتاريخية مثل الأهرامات والقلعة بالقاهرة ومانشن هاوس في لندن وغير ذلك.