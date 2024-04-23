الثلاثاء 23 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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فن

وليد فواز ناعيًا السيناريست تامر عبدالحميد: "مع السلامة يا توماس"

تامر عبد الحميد 
تامر عبد الحميد 

نعى الفنان وليد فواز، صديقه الراحل الكاتب والسيناريست  تامر عبدالحميد، الذي رحل عن عالمنا اليوم بعد صراع طويل مع المرض عن عمر يناهز الـ47 عامًا.

 

وكتب الفنان وليد فواز عبر صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” قائلًا: “سبحان من له الدوام …رحل الصديق العزيز الكاتب الموهوب تامر عبدالحميد مع السلامة يا توماس”، وتفاعل معه عدد كبير من روّاد السوشيال ميديا ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

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تامر عبدالحميد 

يذكر أن  تامر عبدالحميد هو كاتب سيناريو وصانع أفلام، تخرج عام 2001 في جامعة الأزهر كلية التربية ليسانس آداب وتربية تخصص لغة إنجليزية، ثم حصل عام 2004 على دورة من قصر ثقافة السينما قسم الإخراج السينمائي، تفرغ في البداية للكتابة الأدبية للأطفال.

 

صدرت للكاتب الراحل مجموعة متنوعة من قصص الأطفال، واهتم بكتابة الشعر للأطفال، ونشر له العديد من القصائد والقصص في مختلف مجلات الأطفال العربية، ثم اتجه للكتابة الدرامية والتليفزيونية، إلى جانب عمله كصانع أفلام ومدرب ومحاضر لصناعة الفيلم، وفي البداية عمل كمساعد مخرج ومخرج منفذ في عدد من الأفلام القصيرة والإعلانات التليفزيونية، وكان عضو لجنة المشاهدة بمهرجان القاهرة للسينما المستقلة في الدورتين الأولى والثانية 2006- 2008، عمل كمشرف ورئيس فريق كتابة بإحدى شبكات التليفزيون العربية.

 

أهم أعماله 

يذكر أن السيناريست الراحل تامر عبدالحميد، قدم من تأليفه، فيلم "عفريت ترانزيت"، بطولة بيومي فؤاد، والمسلسل السعودي "رهن التحقيق"، ومسلسل "القبطان عزوز"، بطولة سامح حسين.

وشارك في كتابة مسلسلات عديدة، منها "ظل الرئيس، وشهادة ميلاد، وسيت كوم تامر وشوقية، وجوز ماما، والباب في الباب، وعالم سمسم، وبكار".

 

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