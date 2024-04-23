بعد تعرضها لوعكة صحية.. عبير صبري معلقًة: "محسودة"

طمأنت الفنانة عبير صبري جمهورها عبر صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي عن حالتها الصحية، خاصًة بعدما تعرضت لوعكة صحية مؤخرًا نقلت على إثرها للمستشفي، مطالبة جمهورها الدعاء لها بالشفاء العاجل، قائلًة: "يا رب اشفي كل مريض".

وتابعت “صبري” خلال حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة انستجرام قائلًة: "اللهم إن كنت محسودًا على قوة أو نشاط أو ذكاء أو جمال أو بلاغة في كلامي، أو محسودًا على دعابة وألفة بيني وبين أحبابي، أو على ما تفضلة به على من فضلك العظيم اللهم اصرف عني حر العين، وبرد العين ووصب العين، اللهم اخرج الحسد من جسدي اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين".

يُجدر الإشارة إلى أن عبير صبري نقلت منذ أسبوع مضي إلى أحد المستشفيات الكبري إثر تعرضها لأزمة صحية شديدة، وأسعفها الأطباء، وأجرت بعض التحاليل لمعرفة سبب هذه الوعكة .

آخر أعمال عبير صبري التليفزيونية

كان آخر أعمال عبير صبرى مسلسل "حدوتة منسية" والذي عرض فى فبراير الماضي وقدمت خلاله شخصية "دهب" ودارت قصته في إطار درامي اجتماعي حول قصة امرأة تمتلك مصنع رخام وتجد نفسها في مواقف صعبة وعليها مواجهة كل شيء في ظل عدم وجود زوجها، وتتوالى الأحداث.

وشارك في بطولة المسلسل سوسن بدر، أحمد فهيم، محمود حجازي، هشام إسماعيل، وطارق صبري، ريم سامي، نانسي صلاح، محمد علي رزق، أحمد صيام، أمير صلاح الدين، دعاء حكم، هلا السعيد، رجوى حامد، حسن عبدالله، عبير منير، محمود حافظ، مصطفى منصور، أحمد عادل، مجدي البحيري، هبة عبدالغني، محمد لطفي شاهين، عفاف مصطفى، شريف عواد، أسامة أبوالعطا، محمد عزمي، شريف طلبة، ندى فقيه ومسلسل "حدوتة منسية" من تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد محيى الدين والعمل مكون من 30 حلقة.