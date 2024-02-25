برفقة زوجها.. عبير صبرى بإطلالة أنيقة فى مهرجان كايال بدبى

حرصت الفنانة عبير صبري على مشاركة محبيها من رواد السوشيال ميديا بأحدث صور جديدة عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام” قائلة: "شكرًا تكريم مهرجان كايال في دبي، عن نيرمين عبدالحميد مسلسل جميلة بس أوعوا تنسوا دهب".

ظهور أنيق

وظهرت عبير بإطلالة أنيقة ولافتة رفقة زوجها، مرتدية فستانًا طويلًا ولافتًا باللون البينك الفاتح ذا تصميم مختلف ومميز ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

من الناحية الجمالية اعتمدت عبير صبري، في المكياج على الألوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار أحمر للشفاه باللون البيج الناعم الذي يبرز جمال أنوثتها.

كما اختارت عبير صبري أن تترك شعرها الأسود الطويل منسدلًا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت.

“جميلة”

كان آخر أعمال عبير صبرى مسلسل "جميلة"، الذي عرض في رمضان الماضى 2023 وهو من بطولة ريهام حجاج، سوسن بدر، يسرا اللوزى، أحمد وفيق، هانى عادل، هشام إسماعيل، نبيل عيسى، سامح الصريطى، صبحى خليل، أحمد الشامى، سامية عاطف، مروة الأزلى، لطيفة فهمى، صبرى عبدالمنعم، عفاف مصطفى، ياسمين رحمى، نوليا مصطفى، رحاب حسين، تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبدالعزيز وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل.