الأحد 25 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

برفقة زوجها.. عبير صبرى بإطلالة أنيقة فى مهرجان كايال بدبى

عبير صبري
عبير صبري

حرصت الفنانة عبير صبري على مشاركة محبيها من رواد السوشيال ميديا بأحدث صور جديدة عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام” قائلة: "شكرًا تكريم مهرجان كايال في دبي، عن نيرمين عبدالحميد مسلسل جميلة بس أوعوا تنسوا دهب".

ظهور أنيق 

وظهرت عبير بإطلالة أنيقة ولافتة رفقة زوجها، مرتدية فستانًا طويلًا ولافتًا باللون البينك الفاتح ذا تصميم مختلف ومميز ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

من الناحية الجمالية اعتمدت عبير صبري، في المكياج على الألوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار أحمر للشفاه باللون البيج الناعم الذي يبرز جمال أنوثتها. 

كما اختارت عبير صبري أن تترك شعرها الأسود الطويل منسدلًا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت. 

“جميلة”

كان آخر أعمال عبير صبرى مسلسل "جميلة"، الذي عرض في رمضان الماضى 2023 وهو من بطولة ريهام حجاج، سوسن بدر، يسرا اللوزى، أحمد وفيق، هانى عادل، هشام إسماعيل، نبيل عيسى، سامح الصريطى، صبحى خليل، أحمد الشامى، سامية عاطف، مروة الأزلى، لطيفة فهمى، صبرى عبدالمنعم، عفاف مصطفى، ياسمين  رحمى، نوليا مصطفى، رحاب حسين، تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبدالعزيز وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل.

عبير صبري انستجرام جميلة الفنانة عبير صبري ظهور جديد لعبير صبري

الأكثر قراءة

بشائر الخير.. "المركزى" يخاطب البنوك لحصر مستندات تحصيل بضائع الموانئ

كم شعبان اليوم 2024| النهاردة كام شعبان 2024 في ورقة نتيجة اليوم

عاجل.. مدبولى يوجه بخطة إفراج تدريجى عن السلع الموجودة بالجمارك.. والأولوية للسلع الغذائية والأدوية والأعلاف

سعر الذهب اليوم الأحد 25-2-2024 بالجنيه المصرى والدولار 

كيف يجني الاقتصاد المصري ثمار تنفيذ مشروع رأس الحكمة؟

مصرفى يكشف أسباب استقرار سعر الدولار خلال الفترة المقبلة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

المثقف السلبى

جلال حمام

المرافعة التى كشفت عورات إسرائيل

إسراء شوقي

التنشئة الصحيحة.. «المتحدة» تستثمر فى مستقبل الوطن

حسين دعسة

اجتماعات باريس.. 5 حلقات تلقى التحية: Bonjour

د.أحمد الخميسى

ذكرى العزيز علاء الديب

وائل لطفي

الخلطة التى يجب أن نتخلص منها

ماجد حبته

زيارة الرئيس الإريترى

د. منى حلمى

الزغاليل والعتاقى

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

مفاوضات باريس.. هل خففت حماس من مطالبها لإتمام الهدنة؟ هل الاتفاق قريب؟

رسالة سرية من وزير الدفاع لنتنياهو تثير الغضب بشأن التجنيد.. ماذا يحدث؟

أسرار خطة نتنياهو لمستقبل غزة.. غموض وخوف من مصيره المحتوم