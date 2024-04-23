رحيل شقيقة الفنانة رحمة.. والأخيرة: "رضيت بقضاء الله وقدره"

أعلنت الفنانة العراقية رحمة رياض، وفاة شقيقتها من والدها، منذ قليل، حيث طالبت جميع متابعيها بالدعاء للراحلة بالرحمة والمغفرة، وللأسرة بالصبر والسلوان في أزمتهم، وذلك من خلال منشور لها عبر صفحتها الرسمية على موقع إنستجرام.

وكتبت رحمة رياض نعيًا لشقيقتها، عبر ستوري لها بموقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام، قالت فيه: "ببالغ الحزن والأسى وبقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، انتقلت إلى رحمة الله تعالى أختي من والدي رحمه الله، اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها، وأكرم نزلها ووسع مدخلها، واغسلها بالماء والثلج والبرد، اللهم ثبتها عند السؤال، واجعلها في نعيم لا يفنى واجمعنا بها في جنة الفردوس، لا تنسوها من دعائكم".

محطات من حياة الفنانة العراقية رحمة

في عام 2004 شاركت رحمة في برنامج سوبر ستار، وكانت آنذاك في السابعة عشرة من عمرها ووصلت إلى المرحلة الثانية ولم يحالفها الحظ للوصول للنهائيات. وفي عام 2006 عندما سمعت عن مسابقة «نجم الخليج» شجعتها والدتها على المشاركة فيها، خاصة أن المسابقة ليست وقفًا على أهل الخليج العربي فحسب، وإنما هي مفتوحة أمام أي شخص يؤدي الغناء الخليجي بإتقان، ونافست حتى النهائيات ولم يحالفها تصويت الجمهور. قدمت العديد من الأغاني الجميلة والطربية واحتلت قلوب الكثير من الجمهور العربي. وفي عام 2008 قدمت رحمة بالتعاون مع الفنان العراقي هيثم يوسف أغنية رحموني وأهدتها للشعب العراقي عامة وإلى روح والدها بوجه الخصوص.

وفي عام 2010، كانت خطوة التقديم لبرنامج ستار أكاديمي هي أكثر الخطوات حظًا ونجاحًا لرحمة، حيث لقيت فرصتها الذهبية لكي تظهر أمام الوطن العربي. قدمت أجمل اللوحات وتألقت بجميع الألوان ونالت شرف الغناء مع العديد من فنانات الوطن العربي كالفنانة أصالة نصري، لطيفة، أنغام ونوال الزغبي، كما استطاع جمهورها التعرف على موهبة التمثيل التي تمتلكها.

نافست حتى الوصول إلى الحلقة النهائية مع أصدقائها بالبرنامج ناصيف زيتون من سوريا الذي فاز بلقب ستار أكاديمي ومحمد رمضان من الأردن الذي كانت تجمعهما صداقة قوية واحتل المركز الثالث، أما رحمة فلم يحالفها تصويت الجمهور واحتلت المركز الثاني. ومن الجدير بالذكر أن رحمة حققت جماهيرية كبيرة جدا من خلال ظهورها بالبرنامج وحصلت على أعلى نسبة في البرنامج 69.96% عند حلولها في دائرة الخطر للمرة الأولى.