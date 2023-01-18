رحمة رياض تحيي حفل نهائي كأس «خليجي 25» غدًا

تستعد الفنانة رحمة رياض، لإحياء حفل نهائي كأس الخليج والذي يتزامن مع تواجدها بالعراق.

ويقام نهائي كأس “خليجي 25” في السابعة من مساء غدٍ الخميس، بمدينه البصرة، ويلتقي خلاله منتخبي العراق وعمان.

كانت آخر حفلات النجمة العراقية رحمة رياض، في نادي الصيد والتي تألقت من خلالها بإطلالة ساحرة، واختارت فستان من قماش الترتر باللون الأخضر من توقيع مصمم الأزياء رامي القاضي والستايلست سيدريك حداد.

وقدمت خلال الحفل اجمل أغنياتها مع تفاعل كبير من قبل الجمهور لتكون من أروع الحفلات الفنية التي اختتمت بتكريمها بدرع مقدم من قبل نادي الصيد العراقي.

واحييت بعدها حفلتها الثانية في منتجع الف ليلة و ليلة ، و التي خطفت فيها الانظار بفستان اسود مرصع بالكريستال و غنت من خلالها مجموعة من أغنياتها برفقة فرقتها الموسيقية ، وسط تفاعل كبير وهتافات وصيحات الفرح من قبل الجمهور استقبالاً للعام الجديد .