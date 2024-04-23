أمانى التونسى لـ"الدستور": "المتحدة" ساهمت فى خلق مساحة للإبداع الفنى

أثنت السيناريست والكاتبة أماني التونسي على الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، لتوفيرها مساحة كبيرة للغاية للإبداع الفني لجميع العاملين معها من الكُتّاب والمؤلفين لخروج هذا السيزون الرمضاني بهذا الشكل الاستثنائي والعظيم.

وتابعت التونسي، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، قائلًة: "طبعًا شركة كي ميديا والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية نفذوا الورق بشكل لائق، وعملوا كل اللي في وسعهم من لوكيشنات لكاست لحاجات تانية كتير".

وأضافت الكاتبة والسيناريست أماني التونسي: "لم يكن هناك أي صعوبات بسبب اهتمام الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وشركة كي ميديا بتذليل كل الصعوبات والتحديات".



جدير بالذكر أن أحدث أعمال السيناريست أماني التونسي هو مسلسل "بقينا اتنين"، الذي عُرض ضمن الماراثون الرمضاني الماضي 2024، في النصف الثاني من شهر رمضان، وحقق نجاحًا كبيرًا ولافتًا بسبب قصته التي نالت إعجاب المشاهدين.

قصة مسلسل بقينا اتنين

يجدر الإشارة إلى أن مسلسل بقينا اتنين دارت قصته في إطار اجتماعي كوميدي درامي، ويتناول المسلسل قصة امرأة مطلقة تتحدى نظرة المجتمع لها ومحاولة التصدي لتأثير قرار الانفصال عليها وعلى أولادها الشباب وكذلك طليقها، وذلك بعد علاقة زوجية استمرت لمدة 25 عامًا، ولكنها توترت بسبب حالة الفتور بين الزوجين وفقدان الشغف، مما يجعلهما يقرران الانفصال بعد زيادة الخلافات بينهما، ويؤثر القرار على حياتهما وحياة الأبناء.

أبطال مسلسل بقينا اتنين

ويشارك في بطولة مسلسل بقينا اتنين نخبة من نجوم الفن، وهم كل من:

النجمة رانيا يوسف

الفنان شريف منير

الفنان إدوارد

الفنان ياسر الطوبجي

الفنانة مروة عبدالمنعم

الفنانة ميمي جمال

الفنان عزت زين

الفنان محمد نشأت

الفنان يوسف عثمان

الظهور الأخير للفنان الراحل طارق عبدالعزيز

يذكر أن مسلسل بقينا اتنين مكون من 15 حلقة فقط، وهو من تأليف أماني التونسي، وإخراج طارق رفعت، ومن إنتاج كريم أبوذكري بالتعاون مع المتحدة للخدمات الإعلامية.