الثلاثاء 23 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

أمانى التونسى لـ"الدستور": "المتحدة" ساهمت فى خلق مساحة للإبداع الفنى

السيناريست أماني
السيناريست أماني التونسي

أثنت السيناريست والكاتبة أماني التونسي على الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، لتوفيرها مساحة كبيرة للغاية للإبداع الفني لجميع العاملين معها من الكُتّاب والمؤلفين لخروج هذا السيزون الرمضاني بهذا الشكل الاستثنائي والعظيم.

وتابعت التونسي، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، قائلًة: "طبعًا شركة كي ميديا والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية نفذوا الورق بشكل لائق، وعملوا كل اللي في وسعهم من لوكيشنات لكاست لحاجات تانية كتير".

وأضافت الكاتبة والسيناريست أماني التونسي: "لم يكن هناك أي صعوبات بسبب اهتمام الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وشركة كي ميديا بتذليل كل الصعوبات والتحديات".
 
جدير بالذكر أن أحدث أعمال السيناريست أماني التونسي هو مسلسل "بقينا اتنين"، الذي عُرض ضمن الماراثون الرمضاني الماضي 2024، في النصف الثاني من شهر رمضان، وحقق نجاحًا كبيرًا ولافتًا بسبب قصته التي نالت إعجاب المشاهدين.

قصة مسلسل بقينا اتنين

يجدر الإشارة إلى أن مسلسل بقينا اتنين دارت قصته في إطار اجتماعي كوميدي درامي، ويتناول المسلسل قصة امرأة مطلقة تتحدى نظرة المجتمع لها ومحاولة التصدي لتأثير قرار الانفصال عليها وعلى أولادها الشباب وكذلك طليقها، وذلك بعد علاقة زوجية استمرت لمدة 25 عامًا، ولكنها توترت بسبب حالة الفتور بين الزوجين وفقدان الشغف، مما يجعلهما يقرران الانفصال بعد زيادة الخلافات بينهما، ويؤثر القرار على حياتهما وحياة الأبناء.

أبطال مسلسل بقينا اتنين

ويشارك في بطولة مسلسل بقينا اتنين نخبة من نجوم الفن، وهم كل من:

  • النجمة رانيا يوسف
  • الفنان شريف منير
  • الفنان إدوارد
  • الفنان ياسر الطوبجي
  • الفنانة مروة عبدالمنعم
  • الفنانة ميمي جمال
  • الفنان عزت زين
  • الفنان محمد نشأت
  • الفنان يوسف عثمان
  • الظهور الأخير للفنان الراحل طارق عبدالعزيز

يذكر أن مسلسل بقينا اتنين مكون من 15 حلقة فقط، وهو من تأليف أماني التونسي، وإخراج طارق رفعت، ومن إنتاج كريم أبوذكري بالتعاون مع المتحدة للخدمات الإعلامية.

السيناريست والكاتبة أماني التونسي الكاتبة أماني التونسي أماني التونسي مسلسل بقينا اتنين بقينا اتنين الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية المتحدة للخدمات الإعلامية

مواد متعلقة

أبناء «إمبراطورية ميم» يتحدثون لـ«الدستور»: المسلسل يعيد الدفء والترابط الأسرى إلى المجتمع.. والأحداث مشوقة

مسلسل صيد العقارب الحلقة 5| غادة عبدالرازق تستعيد ذكريات ووصية شقيقها

الفنانة التونسية فريال يوسف تتحدث عن دورها فى مسلسل "بابا جه" (فيديو)

محمد الباز يكتب: تحقيق بالوثائق الصحفية.. جريمة هيكل فى حق الإمبراطورة فوزية

سيرة محمد اليمني.. «من سِمعه ساب خلجاته وطار عريان»

أروى.. من رواية مقامات الغضب

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2024 برقم الجلوس

الجواهر.. الشيخ طنطاوى يفسر القرآن بالموسيقى والعلوم الطبيعية

الأكثر قراءة

الكيلو بـ75.. 40 جنيهًا تراجعًا فى أسعار الدواجن ومفاجأة بشأن "البيض"

مزايا وعروض ضخمة للمصريين بالخارج.. خطة "الإسكان" لتقليل الفجوة الدولارية

الجريدة الرسمية تنشر قرارا لوزير النقل بنزع ملكية أراضي وعقارات في الإسكندرية

اغتصب رضيعة عمرها 10 شهور.. اعترافات مرعبة لـ"ذئب مدينة نصر": حركت شهوتي (صور)

شاب يقتل والده ويخرج أحشائه في الخليفة.. والسبب غريب

5 مفاتيح لعب لدى مازيمبى قد تُفسد تأهل الأهلى لـ"نهائى إفريقيا"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الفايدي

إرادة التلاحم

محمد رفعت

محمد بيك غانم "2" روشتة النجاح!

جلال حمام

مواقف من التاريخ.. لا يجب أن ننساها

أحمد الصغير

قميص غزة.. كيف وضعت «حماس» نظرية الدروع البشرية؟ «3»

إبراهيم داود

كيف تتفادى الناس أو تهرب فيهم؟

ماجد حبته

غباء إسرائيلى مستحكم

محمد عبيد المهيري

أمطار تاريخية.. ودولة على قدر المسئولية

جمال-أسعد

المؤسسات الدينية والاكتشافات العلمية

صور

حضور كبير فى اليوم الثانى لملتقى القاهرة الأدبى

توقيع ومناقشة كتاب "خلف خطوط الذاكرة" لـ خالد منتصر

برعاية "الدستور".. انطلاق الدورة السادسة من ملتقى القاهرة الأدبي بقبة الغوري

محطة تل أبيب

المزيد

بسبب 7 أكتوبر.. استقالة رئيس الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية.. مَن التالى؟

إجلاء المدنيين والقتال يستمر 6 أسابيع.. تفاصيل خطة إسرائيل لغزو رفح الفلسطينية

مستعمرون يقتحمون المسجد الاقصي بقيادة عضو الكنيست المتطرف يهودا غليك