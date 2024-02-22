لأول مرة في القاهرة.. حفل لهشام خرما بمسرح الجمهورية 28 فبراير

يستعد المؤلف الموسيقى هشام خرما لتقديم أولى حفلاته الموسيقية في 2024 بالقاهرة، وسينطلق الحفل في مسرح الجمهورية وذلك يوم الأربعاء ٢٨ فبراير في تمام الساعة 8 مساءً.

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ومؤخرًا شارك هشام خرما في افتتاحية كأس العالم للجمباز، الذي أقيم اليوم بالصالة المغطاة باستاد القاهرة.

وعزف خرما الموسيقى الخاصة بالعرض الافتتاحي مع الأوركسترا الخاصة به وعرض راقص ضم 300 لاعب ولاعبة من الهيئات الرياضية في جميع أنحاء الجمهورية.

هشام خرما

بدأ هشام خرما حياته الفنية من الجامعة حيث قام بتلحين وتوزيع عدد من المقطوعات الغنائية أثناء دراسته، منها إعادة التوزيع لمقطوعة فيلم شمس الزناتي للموسيقار هانى شنودة، وبعد الانتهاء من دراسته الجامعية بدأ العمل في مجال الدعاية والإعلان كمخرج إبداع ومن أشهر أعماله، الإعلان الدعائي لمستشفى أهل مصر لعلاج الحروق. وقد تم منحه لقب سفير لأهل مصر لإنسانية بلا حروق عن مبادرة أهل مصر للحروق وعن وضع موسيقي العمل الفني شوف بقلبك.

في عام 2010، أصدر خرما أول ألبوم رسمي له بعنوان الرحلة الأولى "First Voyage" مع فيرجين ميجاستور، وتلا ذلك ألبوم من إنتاج شركة سوني ميوزيك حيث قامت الشركة بدعوته لتمثيل مصر في أحد ألبومات سلسلتها الموسيقية «أرابيسك» مع الموسيقار اليوناني ياني والموسيقار التركي كان أتيلا.

وفي نوفمبر 2016، أصدر خرما ألبومه الثالث بعنوان اليقين والذي يحتوي على 13 مقطوعة موسيقية استغرق العمل عليها ما يقارب الثلاث سنوات.

في عام 2019، أصدر البومه الرابع بعنوان كن ويضم 10 مقطوعات موسيقية كما قام بتصوير فيديو كليب أغنية كن في أيسلندا.

في عام 2020، خاض أولى أعماله الموسيقية بالأعمال الدرامية وهي وضع وتلحين موسيقى التتر والموسيقي التصويرية لمسلسل النهاية وهو أول مسلسل مصري وعربي من نوعية مسلسلات الخيال العلمي والذي تم عرضه في رمضان 2020، في نفس العام قام بوضع الموسيقى التصويرية للفيلم المصري ماكو وتدور أحداث الفيلم حول حادث غرق العبارة سالم إكسبريس.