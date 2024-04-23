الثلاثاء 23 أبريل 2024
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مصر

سعر أردب القمح 2024 توريد للصوامع والشون والمطاحن وموعد صرف المستحقات

القمح
القمح

تتجة مؤشرات البحث على جوجل حاليا من  المزارعون والتجار حول أسعار توريد محصول القمح  حيث يت الانتهاء من حصادة للدوله ثم التوريد، حيث تصرف وزارة التنموين، سعر أردب القمح   من اجل تجهيزة لتوزيعه على مطاحن الدقيق، وذلك لتجهيز الدقيق اللازم للمخابز البلدية لإنتاج الخبز المدعم لأصحاب البطاقات التموينية.

سعر أردب القمح 2024

تقوم وزارة التموين بصرف سعر أردب القمح، للمزارعين  الذين يوردون المحصول بعد حصاده، من اجل اعطائة لاصحاب  مطاحن الدقيق، وذلك لتجهيز الدقيق اللازم للمخابز البلدية لإنتاج الخبز المدعم لأصحاب البطاقات.

ويتسلم الصوامع والشون  سعر أردب القمح اليوم، وفقًا للمواصفات المعمول بها في استلام القمح، ويشمل 3 درجات نقاوة، جاءت أسعارها كالتالي:سعر أردب القمح نقاوة 23.5 يبلغ 2000 جنيه، سعر أردب القمح نقاوة 23 يبلغ 1950 جنيها، وسعر أردب القمح نقاوة 22.5 يبلغ 1900 جنيه.

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زيادة سعر توريد القمح

كان أكد الدكتور محمد القرش معاون وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه سيتم اعتبارا من اليوم الاثنين قيام المزارعين بتوريد القمح للشئون والصوامح طبقا للقرار المشترك بين وزارتي الزراعة والتموين حيث تم زيادة سعر التوريد من ١٦٠٠  إلى ٢٠٠٠ جنيه حسب درجة النقاوة وذلك بهدف تحسين دخل المزارعين ومن المتوقع توريد كلمل الكميات والسعات لصوامه وزارة التموين والمقدر بنحو ٣،٥ مليون طن وخلال هذا الموسم سيتم توريد مايكفي للصوامع من الاقماح المصرية.

صرف المستحقات خلال ٤٨ ساعة من التوريد

وقال القرش في تصريحات للدستور انه تم التنسيق مع وزارة التموين لصرف مستحقات المزارعين خلال ٤٨ ساعة من مستحقات  التوريد من الدولة وأن الوزارة تقدم كل الدعم للمزارعين في موسم الحصاد من آلات ومعدات للحصاد حيث وفرت الوزارة خلال الفترة السابقة مستلزمات الحصاد إضافة إلى توفير الحقول الارشادية التي تعمل على توفير الحقول الارشادية والتي تعمل على تقديم التوعية بالبرامج الزراعية لتعظيم الإنتاج.

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