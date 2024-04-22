الإثنين 22 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

صحة سوهاج ضبط 18 ألف قطعة من المثلجات والآيس كريم غير صالحة للاستخدام

ضبط مثلجات
ضبط مثلجات

إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة بسوهاج برئاسة الدكتور محمود مسلم، مدير إدارة مراقبة الأغذية بالمديرية، وعبدالرؤوف المغربي، مراقب عام الأغذية بالمديرية، والسيد زكريا سرور، نائب مراقب عام الأغذية، بالاشتراك مع مكتب مراقبة الأغذية بإدارة سوهاج بقيادة إيهاب صابر، رئيس مكتب مراقبة الأغذية سوهاج ثاني، ومحمد عبدالحميد، رئيس مكتب مراقبة الأغذية سوهاج أول، ومفتشي الأغذية بإدارة سوهاج.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة، واللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، وتحت إشراف الدكتور أحمد محروس، وكيل وزارة الصحة بسوهاج، والدكتورة غادة أحمد، مدير عام الطبي الوقائي بمديرية الشؤون الصحية بسوهاج.

وتم شن حملة مكبرة عقب ورود معلومات تفيد بوجود كميات كبيرة من الآيس كريم والمثلجات مجهولة المصدر ويتم تداولها في الأسواق.

وعلى الفور تحركت فرق الضبط والتفتيش وأسفرت الحملة عن ضبط 18 ألف قطعة داخل 750 قطعة ويوجد اختلاف في البيانات المدونة على القطع المضبوطة والمراصفات المكتوبة على العبوات الكرتونية التي تحوي المنتج فضلًا عن عدم وجود عنوان للمنتج وعدم وجود فترة صلاحية او تاريخ انتاج مما يعني عدم صلاحيته وأوضح فريق الحملة انه تم الضبط بأحد المصانع غير المرخصة وقبل طرحه للأسواق.

وتم سحب العينات اللازمة لعملية الضبط وتم ارسال المحضر للنيابة العامة لتأييد الضبط واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

وفي السياق، قامت الحملة بالمرور على 8 منشآت غذائية أخرى وأسفرت عن تحرير 9 محاضر جنح لعدم وجود شهادات صحية للعاملين بالمنشآت الغذائية.

و7 محاضر عدم استيفاء الاشتراطات الصحية واشتراطات النظافة العامة لأماكن تداول، كما تم سحب عدد 6 عينات تمثلت في عصائر ومياه غاذية ومثلجات وتم ارسالها للمعمل للتحليل لبيان مدى صلاحيتها للاستخدام الادمي من عدمه.


كما تم إعدام ما يقرب من 15 كيلو عسل نحل غير مطابق للمواصفات وبه تغيير بالخواص الطبيعية.

وفي مركز أخميم قام فريق مراقبة الأغذية بإدارة أخميم الصحية بقيادة مصطفى محمود مراقب أول أغذية اخميم ومفتشي الأغذية بإدارة أخميم بإعدام ما يقرب من 180 لتر من المياه الغاذية المنتهية الصلاحية والتي لا تصلح للاستخدام الأدمي. 

ومن جانبه، أكد الدكتور أحمد محروس وكيل الوزارة إن حملات فرق مراقبة الأغذية مستمرة على جميع منافذ تداول الأغذية وبيع المنتجات بجميع مراكز المحافظة لضمان وصول غذاء أمن وصحي لجميع جمهور المستهلكين وأن صحة المواطن خط أحمر وحصوله على غذاء آمن وصحي أمر هام جدا.

محافظ سوهاج مراقبة الأغذية بمديرية الصحه برئاسة الدكتور مراقب عام الاغذية مدير عام الطبي حملة مكبرة المنتج المصانع سحب العينات الصحية

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