الإثنين 22 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

بسبب خلافات أسرية.. عامل يحاول الانتحار في سوهاج

الانتحار
الانتحار

أصيب عامل في منتصف العقد الثالث من العمر، بحالة تسمم جرّاء تناوله قرصًا لحفظ الغلال السام بقصد الانتحار، بسبب خلافات عائلية وأسرية داخل المنزل بدائرة مركز شرطة طما شمال محافظة سوهاج، وجرى نقله إلى المستشفى في حالة خطرة.

وتعود تفاصيل الواقعة عقب تلقي اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة طما، يفيد بورود بلاغ بإصابة عامل بحالة تسمم بدائرة المركز.

وبالانتقال والفحص تبین إصابة المدعو (بدر ن.ع.ب) 26 عامًا، عامل، ويقيم دائرة المركز، وجرى نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم لحالته الصحية.

وبسؤال كل من والدته المدعوة (شيماء. م. س. س) 43 عامًا، ربة منزل، وشقيقه المدعو (ممدوح ن. ع. ب) 20 عاما، عامل، ويقيمان بذات الناحية، أفادا بأنه أثناء تواجد المذكور بالمنزل تناول قرصًا لحفظ الغلال مما أدى لحدوث إصابته المشار إليها، بسبب خلافات عائلية، ولم يتهما أحدًا بالتسبب في ذلك، ونفيا الشبهة الجنائية.

حرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت جهات التحقيق المختصة التي كلفت بسرعة تكثيف التحريات حول الواقعة.

 

 

 

منتصف العقد الثالث السام الغلال محافظة سوهاج شرباش

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