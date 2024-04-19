المجلة التربوية بجامعة سوهاج بالمركز الثالث على مستوى الوطن العربى

قال الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج، إنه وفقا للتقرير السنوي لعدد الأبحاث الأكثر تحميلًا على دار المنظومة للعام ٢٠٢٣، جاءت المجلة التربوية لكلية التربية بجامعة سوهاج في المركز الثالث على مستوى الوطن العربي للمجلات الأكثر تحميلًا بشكل عام.

وأضاف النعماني، أن قواعد دار المنظومة تعد المصدر الأكبر والمباشر لأبحاث المجلات والمؤتمرات العلمية والرسائل الجامعية العربية، مشيرًا إلى أن هذا الإنجاز الذي حققته المجلة التربوية يعود إلى الاهتمام المتزايد الذي توجهه إدارة الجامعة بالبحث العلمي، وتشجيع علمائها على النشر العلمي الدولي باعتباره أحد العوامل الرئيسية في تحسين مكانة الجامعة في مختلف التصنيفات الدولية.

وهنأ النعماني، القائمين على إصدار المجلة، موجهًا شكره للدكتور حسين طه، عميد الكلية والدكتور عبدالباسط دياب، وكيل الكلية للدراسات العليا، والدكتور عبدالله غسماعيل مدير مركز النشر العلمي بالجامعة، والدكتور محمد السيد إسماعيل، مدير وحدة النشر العلمي بالكلية، وفريق العمل بالمجلة من محكمين وهيئة تحرير وإداريين على جهودهم الكبيرة للحفاظ على تميز المجلة.

وأشار الدكتور حسين طه، عميد الكلية، إلى أنه طبقًا لتقرير دار المنظومة أن عدد الأبحاث المنشورة بالمجلة التربوية في تلك الفترة بلغ (٢٢٥٥) بحثًا، تم تحميلها (٦٢٨٤٨) مرة من قبل الباحثين والدارسين، مؤكدًا أن المجلة تشهد زيادة مطردة في عدد الأبحاث المرجعية المنشورة عاما بعد عام.

معلومات عن المجلة التربوية بجامعة سوهاج

وأوضح الدكتور عبدالباسط دياب، وكيل الكلية، أن المجلة التربوية تصدر من كلية التربية منذ عام ١٩٨٦م، وهي مجلة شهريه، تصدر بمتوسط جزئين كل شهر نتيجة الإقبال الشديد على النشر بها لسمعتها العلمية المتميزة على المستوى المحلي والإقليمي.

وأضاف الدكتور عبدالله إسماعيل، مدير مركز النشر العلمي بالجامعة، أن المجلة التربوية تعد من أوائل المجلات على مستوى الجامعات المصريه التي حصلت على درجة ٧/٧ من المجلس الأعلى للجامعات، حيث صدر منها حتى الآن ١١٩ مجلدا، ويتم نشر الأبحاث بها باللغة العربية والإنجليزية والفرنسية، وتضم نخبة متميزة من المحكمين من جميع كليات التربية في مصر في جميع التخصصات التربوية.

وذكر الدكتور محمد السيد إسماعيل، مدير وحدة النشر العلمي بالكلية، أنه يعمل فريق عمل المجلة جاهدين بالتنسيق مع مركز النشر العلمي بالجامعة على استيفاء متطلبات الإدراج على قاعدة بيانات سكوبس، ما يضيف بدوره زخما كبيرا للمجلة وينتقل بها للمنافسة ليس على المستوى المحلي والإقليمي فحسب بل والمستوي الدولي.