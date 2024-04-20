السبت 20 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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تحديث الهيكل التنظيمي لـ4 كليات بجامعة سوهاج

الدكتور حسان النعماني
الدكتور حسان النعماني

أصدر الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج، قرارًا تنفيذيًا رقم (500)، (499)،(498)، (501)  لسنة ٢٠٢٤، بشأن إجراء بعض التعديلات الوظيفية بالهيكل التنظيمي لعدد ٤ كليات وهم الطب البشرى، التجارة، الآداب والتربية، وذلك بناءً على قرارات الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم (٣٠، ٢٥، ٢١، ٢٣) لسنة  ٢٠٢٤.

وأكد الدكتور حسان النعماني، أن الجامعة  تخطو خطوات جادة  للارتقاء بالجهاز الإداري ورفع كفاءته، وتأهيل جيل فعال قادر على إدارة موارد الجامعة، مشيرًا إلى أهمية دور الجهاز الإداري بالجامعة باعتباره أحد العوامل الرئيسية لتنفيذ سياسات الجامعة بنجاح، بما يرفع جودة الخدمات المقدمة منه تماشيًا مع سياسة الإصلاح الإداري التي تنتهجها الجمهورية الجديدة.

تطوير الجهاز الإداري بجامعة سوهاج

وأشار رئيس الجامعة، إلى أن من أهم  إجراءات الإصلاح الإداري التي اتخذتها الجامعة هي تحديث البناء التنظيمي لها ليتناسب مع حجم وآليات العمل  وتطوره خلال السنوات الأخيرة، وذلك  مع زيادة أعداد الطلاب والباحثين وكافة أنشطة الجامعة، وتحقيقًا لاستراتيجية الدولة لتطوير الجهاز الإداري، مثمنًا جهود الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بالتعاون مع جامعة سوهاج  والإدارة العامة للتنظيم والإدارة  في تحديث البناء التنظيمي للجامعة.

وأوضح أشرف القاضي، أمين عام الجامعة، أن القرار تضمن إجراء بعض التعديلات الوظيفية بجدول وظائف جامعة سوهاج / قسم التعليم بالكليات الأربع من بينها استحداث وظيفة وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة (كادر خاص)، وبعض الوظائف الإشرافية (مدير إدارة) بمجموعة الوظائف التخصصية، وهم (عمليات الموارد البشرية، العلاقات الثقافية، شئون الخريجين، مكتب وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الورش التعليمية) لعدد ٢٢ إدارة تم استحداثها  بتلك الكليات، إلى جانب إعادة تقييم وظيفة أمين كلية (الطب البشري) إلى المستوى الوظيفي العالي (مدير عام)، كما شمل التحديث تعديل مسمى وإعادة تقييم عدد ٢٧ وظيفة بذات المجموعة.

وأضافت أماني عثمان، مدير عام إدارة التنظيم والإدارة بالجامعة، أنه سبق تحديث هيكل كليات (الحقوق والهندسة والتربية الرياضية والزراعة والحاسبات والذكاء الاصطناعي والعلوم) واستحداث هيكل كلية التربية النوعية وكلية الفنون التطبيقية والتراثية، وجارٍ حاليًا استكمال دراسة هياكل باقي الكليات بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وإعادة تقييم وظائفها.

حسان النعماني حسان النعماني رئيس جامعة الوظيفية الجامعة الاصلاح الإداري

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