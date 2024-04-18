محافظ سوهاج يطلق شارة بدء مشروع صرف صحي "إدفا"

بتكلفة 215.6 مليون جنيه

أطلق اللواء طارق الفقى، محافظ سوهاج، الخميس، شارة بدء تشغيل مشروع صرف صحي إدفا بمركز سوهاج والذى تبلغ تكلفته 215.6 مليون جنيه لخدمة 88 ألف نسمة حتى 2057، بحضور المهندس محمد صلاح عبد الغفار، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج.

استمع المحافظ إلى شرح مفصل عن مشروع تجمع صرف صحي إدفا الذى يضم محطة المعالجة والتى تبلغ طاقتها التصميمية 5000 متر مكعب لكل يوم ومحطة الرفع الرئيسية والتى تبلغ طاقتها التصميمية 95 لتر لكل ثانية وشبكات انحدار بطول 19.5 كيلو متر و1900 وصلة منزلية وغابة شجرية على مساحة 125 فدان.

كما تفقد محافظ سوهاج، اصطفاف المعدات الجديدة التى قامت الشركة بالدفع بها لمواجهة الازمات والطوارئ والمساهمة فى قيام الشركة بمهامها فى توفير كوب مياه نظيف والتخلص الامن من مياه الصرف الصحى وتحقيق رضا المواطنين والتى تتمثل فى سيارتين فاكيوم وسيارتين مدمجة وثلاثة باك لودر و٤ سيارة نافورى.

حضر مراسم اطلاق إشارة بدء التشغيل المحاسب هلال زكى رئيس مجلس ومدينة سوهاج والمهندس ابو ضيف محمد احمد مستشار الشركة لشئون التعاون الدولى والكيميائى منصور صابر على نائب رئيس مجلس الادارة لشئون المعامل والجودة والمهندس محمد السيد رئيس قطاع الصرف الصحى والمهندس فكرى حماد رئيس منطقة وسط للصرف الصحى.

وأعلن محمد صلاح الدين عبد الغفار، رئيس مجلس اداره شركه مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج والعضو المنتدب، أنه تم ضبط عدد 1312 مخالفة وصلات مياه غير قانونيه ومخالفة للشروط والمواصفات الفنية، والتى يتم تركيبها بشكل عشوائى دون اتخاذ الإجراءات القانونية وذلك خلال الفتره 1 يناير 2023 حتى تاريخه هذا من خلال شن حملات مكبرة اطلقتها لجنه التفتيش بالقطاع التجارى بالشركه لرفع تلك المخالفات والتى يلجأ إليها البعض لسرقة المياه واضاف سيادته أن الشركة تتصدى بكل حزم لمثل هذه التعديات، مشيرًا إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة ورفع الوصلات الغير قانونية حيال المتعدين مؤكدا أنه لا تهاون فى اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أصحاب الوصلات المخالفة، لما لذلك التعديات من ضرر جسيم على شبكات المياه والخطوط الرئيسيه موضّحًا أن تلك المخالفات تستنزف موارد الشركة وتحرم مواطنين آخرين من حصولهم على الخدمات وأن الشركة ستستمر فى مواجهة تلك الممارسات تطبيقًا لمبدأ العدالة فى حصول المشتركين على جميع الخدمات بصورة قانونية وحتى تستطيع الشركة القيام بدورها على النحو الأمثل من أعمال الصيانة والتشغيل ورفع معدلات الجودة لتقديم خدمات متميزة وافضل للمواطنين.

وأوضح محمد حلمى على، مدير إدارة العدادات والورشه الفرعيه ورئيس لجنة التفتيش بالشركة، أنه تم ضبط 559 وصلة مياه خلسة و753 مخالفة شروط تعاقد بجميع مراكز المحافظة وإن إدارة المخالفات تعمل على مدار الساعة لضبط تلك الوصلات، بالاضافه الى تشكيل لجان لمتابعة العدادات مسبقة الدفع وفسخ التعاقد مع اى مشترك تثبت عليه أي تلاعبات بالعدادات، مضيفا أن اللجان تقوم بعمل محاضر لأصحاب الوصلات الخلسة والممتنعين عن السداد ورفع التوصيلة وإلغاء الاشتراك، منوهًا على أن تلك التعديات تعرض ممتلكات الدولة للإتلاف والتهرب من دفع مقابل الانتفاع بالخدمات وأن الشركة مستمره فى شن حملات رصد الوصلات الخلسة واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المتعدين موضحا ان إدارة التفتيش ترحب بالمواطنين الراغبين بتقنين أوضاعهم الغير قانونية والتصالح طبقا للوائح الشركه وكذلك استقبال اية بلاغات عن المخالفات.