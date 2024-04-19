الجمعة 19 أبريل 2024
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محافظات

صحة سوهاج: 580 طبيب بشرى بوحدات طب الأسرة بمراكز وتشغيل عيادات مسائية

الدكتور أحمد محروس
الدكتور أحمد محروس

أعلن الدكتور أحمد محروس وكيل وزارة الصحة بسوهاج عن استلام  580  طبيب حتي الأن  لافتاً انه مازال جاري التسليم لباقي الأطباء الجدد  والبالغ عددهم 68ق0 طبيب بشري.
 

كما أوضح وكيل وزارة الصحة بسوهاج أنه تم الحاق الأطباء الجدد بوحدات طب الأسرة بجميع مراكز المحافظة. لتقديم خدمة طبية أفضل للمواطنين بوحدات الرع يااية الأولية ودعمها بالأطباء .
 

كما أشار اڥبپڤلاللالالاى لقديضاً وكيل صحة سوهاج لى   أنه تقرر عمل عيادات مسائية بعدد كبير من الوحدات، موضحاً ان تلك العيادات تعمل من الثانية عصراً وحتي الثامنة مساءً وتقدم خدمات الكشف والعلاج  لتخدم المواطنين و تسهل حصولهم على الخدمة الطبية في اي وقت   . 
 

ومن جانبه أشار الدكتور محمد عاطف مدير إدارة الرعاية الأساسية أن الأطباء الجدد إضافة قوية للمنظومة الصحية بالمحافظة و تم تدريبهم علي أعلي مستوي ٤١

الصحة استلام الأطباء وكيل وزارة الصحة بسوهاج للمنظومة وسبل معيشة

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