الجمعة 19 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

وكيل صحة سوهاج يفاجىء العاملين فى مستشفى طهطا بالزيارة لمتابعة سير العمل

مستشفي طهطا
مستشفي طهطا

أجري الدكتور أحمد محروس وكيل وزارة الصحة بسوهاج يرافقه الدكتور محمد عبدالفتاح مدير المكتب الفني لوكيل الوزارة زيارة مفاجئة في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة ضمن الجولات المفاجئة التي يجريها وكيل الوزارة للمتابعة سير العمل بالمنشآت الصحية بالمحافظة. 

 

 تابع وكيل وزارة الصحة سير العمل بقسم الإستقبال والطؤاري وإطمئن إلي تواجد الأطقم الطبية وانتظام العمل وتقديم الخدمات للمواطنين. 

 

كما تفقد وحدة الحضانات بالمستشفي ووحدة العناية المركزة. 

 

وأشاد وكيل صحة سوهاج بالأطقم الطبية وانتظامها ورعايتهم للمرضي وبذلهم الجهد لراحة المرضي. موجهًا إدارة المستشفي بتكريم النماذج المشرفة لتكون قدوة لباقي العاملين. 

 

كما تفقد وكيل صحة سوهاج قسم النساء والتوليد والقسم الداخلي.
 

كما أشار وكيل صحة سوهاج 
أنه وجه الإدارة العامة للطب العلاجي بالتوسع في عدد أسرة العناية بالمستشفي وتوفير القوة البشرية لها لتقديم خدمة أفضل للمرضي  . 
 

وتأتي تلك الزيارات التفقدية المفاجئة بناء على توجيهات الأستاذ الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان واللواء طارق الفقي محافظ سوهاج للإطمئنان علي الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين بمختلف منشآت القطاع الصحي

مستشفي طهطا
مستشفي طهطا
مستشفي طهطا
مستشفي طهطا
مستشفي طهطا
مستشفي طهطا
مستشفي طهطا
مستشفي طهطا
أحمد محروس وكيل وزارة مدير المكتب الفني بسوهاج الجمعة الصحية للمواطنين محافظ سوهاج

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