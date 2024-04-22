الإثنين 22 أبريل 2024
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ورشة عمل عن تطبيقات التصوير الميكروسكوبي الحيوي في أبحاث أمراض الكبد بـ"طب سوهاج"

ورشة عمل عن تطبيقات
ورشة عمل عن تطبيقات التصوير الميكروسكوبي الحيوي

نظم مركز الدكتور أشرف البدري للجراحات التجريبية بكلية الطب البشري بجامعة سوهاج يومًا علميًا تحت عنوان "تطبيقات التصوير الميكروسكوبي الحيوي فى أبحاث أمراض الكبد"، وذلك في مقر المركز بمبنى الخدمات بالحرم الجامعي القديم.

وقال الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة، إن تنظيم هذا اليوم العلمي يأتي في إطار دور مركز الجراحات التجريبية في تقديم دعم تقني قوي للباحثين المتميزين وطلاب الماجستير والدكتوراه لتنفيذ المشروعات العلمية والتدريبات على حيوانات المختبر لوجود منشأه بيت حيوان وأجهزه تخدير علي مستوي متطور، مع رفع القدرة على النشر العلمى المتميز لأبحاث متطورة وخاصة في مجال الجراحات التجريبية على حيوانات المختبر.

وقال الدكتور مجدي القاضي عميد الكلية، إن اليوم العلمي يهدف إلى تبادل المعرفة والخبرات في هذا المجال، حيث تم استضافة الدكتور أحمد غلاب أستاذ الطب الشرعى والسموم بجامعة جنوب الوادى ليحاضر باليوم العلمي والذي يعمل بمركز بحثي بمعهد ليبنز بدورتموند بالمانيا منذ ٢٠١٣ فى مجال التصوير الميكروسكوبى الحيوي lntra vital lmaging واستخدامه في أبحاث أمراض الكبد.

ومن جانبها، أوضحت الدكتورة إيمان أبو ضيف مدير المركز، أن المركز يخدم الباحثين فى مجالات تخصصية عديدة ويتيح إجراء البحوث البينية التى تجمع تخصصات متعددة، حيث شهد اليوم العلمي اقبالًا من الباحثين واعضاء هيئة التدريس من كليات الطب والصيدلة وقد شمل اليوم العلمى محاضرة علمية نظريه قيمة عن التصوير الميكروسكوبي الحيوي فى ابحاث أمراض الكبد، وعقب المحاضرة عقدت ورشة عمل تدريبية على التصوير الميكروسكوبي الحيوى لكبد فئران التجارب.

وأضافت الدكتورة سحر محمد جبريل عضوًا ومقرر المركز، أن ذلك يعد بداية لسلسلة من ورش العمل والدورات التدريبية التي سوف يعقدها المركز لتدريب للباحثين علي إجراء هذا النوع من الجراحات الدقيقة فى حيوانات المختبر من خلال الأجهزة والتقنيات العلمية المتقدمة التي توجد داخل المركز والتي تدخل حيز التنفيذ لأول مرة بجمهورية مصر العربية.

التجريبية بكلية الطب البشري بجامعة التصوير الميكروسكوبي الحيوي العلمى المتميز

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