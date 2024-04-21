فريق طبي بمستشفى سوهاج الجامعي الجديد ينجح في إنقاذ شاب تعرض لطعنة نافذه في القلب

قال الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج، إن المستشفى الجامعي الجديد استقبل الشاب "أ. ح" في العقد الثاني من العمر، بإحدى قرى مركز سوهاج، مُصابًا بجرح طعني نافذ بالصدر من الناحية اليسرى.

وتم تشكيل فريق التدخل الجراحي بشكل عاجل، وإجراء الفحوصات الأولية اللازمة، نقل علي إثرها الي غرفة العمليات، وبعد تضافر جميع الجهود نجح الفريق المعالج في إنقاذ حياته بعد مرور 5 ساعات من قدومه إلى المستشفي الجامعي.

وأضاف الدكتور مجدي القاضي، عميد كلية الطب البشري، أن الإشاعات والتحاليل التي أجريت للمصاب بشكل عاجل، كشفت عن وجود جرح نافذ بالقلب في جدار الصدر الأمامي من الناحية اليسري وقطع في شريان الثدي الأيسر، وقد تم متابعة الحالة بدقة من خلال المختصين بقسم جراحة القلب والصدر، والسيطرة على الجرح وربط شريان الثدي الأيسر، ونقل المصاب الي العناية المركزة بحالة صحية مستقرة وتحت الملاحظة، مثنيًا على الدور الذي يقوم به قسم الطوارئ والاستقبال في تقديم خدمة صحية جيدة للمواطنين بمحافظة سوهاج والمحافظات المجاورة.

إنقاذ شاب بمستشفى سوهاج الجامعي

من جهته، قال الدكتور أحمد حامد، مدير المستشفي الجامعي الجديد، إن المُصاب وصل إلى قسم الاستقبال والطوارئ فتم إجراء الكشف الطبي الأولي وعمل فحوصات سريعة إكلينيكية وتركيب محاليل، نقل بعدها لقسم الأشعة المقطعية، وإجراء "إيكو" على القلب أسفرت عن استكشاف جرح نافذ بالقلب وقطع في شريان الثدي الأيسر للصدر.

وأوضح الدكتور خالد عبدالعال، رئيس قسم جراحة القلب والصدر، أنه تم إجراء استكشاف للصدر من الناحية اليسري بواسطة فريق قسم جراحة القلب والصدر، فتم ربط الجرح النافذ وربط شريان الثدي الأيسر، ورفع ضغط المريض عن طريق الأدوية ونقل الدم السريع له، الأمر الذي ادي الي تحسن حالته، بعدها تم نقله الي العناية المركزة، وهو تحت جهاز التنفس الصناعي بعد مرور ما يزيد عن 5 ساعات، وجاري نقل المريض من العناية المركزة الي غرفة عادية بعد تحسن حالته.

جدير بالذكر أن الفريق الطبي المعالج ضم كلًا من الدكتور أيمن عبدالغفار، والدكتور محسن صابر، والدكتور زياد عصام، والأطباء المقيمين بقسم الصدر وأطباء التخدير المتواجدين بالمستشفي الجديد.