"زراعة سوهاج" تنظم ندوة تعريفية بمبادرة "هنعلمهم يشتغلوا"

نظمت كلية الزراعة بجامعة سوهاج ندوة تعريفية عن المبادرة المجتمعية التنموية "هنعلمهم يشتغلوا"، التي أطلقها طلاب الكلية، وفازت ضمن أفضل 10 مبادرات شبابية مشاركة بالبرنامج القومي لتنمية أبناء الصعيد والمحافظات الحدودية، حيث أقيمت الندوة بقاعة مؤتمرات الكلية بمقر الجامعة الجديد، بحضور الدكتور خلف همام عميد الكلية، والدكتور هاني أحمد وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد فريد مدير مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة، وبمشاركة ٢٠٠ طالبة بمختلف الفرق الدراسية، وأكثر من ١٠ شركات فى مجالات العمل الحر المتعددة، إلى جانب فريق عمل المبادرة.

وقد أشاد الدكتور حسان النعماني، رئيس الجامعة، بالبرنامج القومي لتنمية أبناء الصعيد والمحافظات الحدودية، والذى يأتي تفعيلاََ لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بضرورة الاهتمام بمحافظات الصعيد والمحافظات الحدودية ووضعها على رأس أولويات أجندة العمل الوطني، والتوسع فى المشروعات المستقبلية بخطوات واثقة ومشرقة نحو عصر جديد وجمهورية جديدة تنتصر للعمل والبناء، مضيفًا أن البرنامج يعتبر أحد البرامج الرائدة التى تقدمها وزارة الشباب والرياضة لشباب صعيد مصر، كونه يدعم إبداعاتهم وطموحاتهم ويساعدهم على صياغة أفكارهم فى صورة مبادرات شبابية قادرة على حل المشكلات التى تواجه المجتمع، مقدمًا التهنئة لفريق عمل مبادرة "هنعلمهم يشتغلوا"، لفوزها ضمن أفضل ١٠ مبادرات مشاركة بالبرنامج القومي لتنمية أبناء الصعيد والمحافظات الحدودية لعام ٢٠٢٤م.

وقال الدكتور خلف همام إن الندوة استهدفت طالبات الكلية، حيث تم تعريفهن بفكرة المبادرة وأهدافها، ودورها فى رفع الوعي لديهن بأهمية العمل الحر والمشاركات المجتمعية، بالإضافة إلى توجيه أفكارهن نحو مجالات ريادة الأعمال والمشروعات التنموية النوعية التى تتناسب مع احتياجات كل محافظة، وذلك لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر ٢٠٣٠، مضيفًا أنه خلال الندوة تم استعراض التسهيلات اللازمة لتنفيذ المبادرة على أرض الواقع، مؤكدًا ضرورة استغلال الفرص المقدمة من الشركات المشاركة بالندوة، خاصة المرتبطة بالمجال الزراعي.

وأشارت دعاء أحمد، الطالبة بالفرقة الرابعة بالكلية ومسئول المبادرة، إلى أن المبادرة تسهم فى حل مشكلة البطالة من خلال تقديم ورش عمل ودورات تدريبية مجانية للطالبات الراغبات فى تنمية مهاراتهم وقدراتهم الإبداعية، وذلك على أيدي مدربين متخصصين فى مختلف مجالات العمل الحر، موضحة أن ممثلي الشركات قاموا باستعراض مجالات العمل المتوافرة، وكيفية المشاركة فى التدريبات المقدمة، ومنها مجالات نباتات الزينة، تصميم الملابس، مستحضرات التجميل، إنتاج الدواجن، مجالات الهاند ميد، مشروعات الأكل الشرقي، فن الرسم على الجدران والزجاج، مجال الاكسسوارات، وأيضًا الميديا والمونتاج.