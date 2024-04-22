الإثنين 22 أبريل 2024
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مصر

الزراعة تصدر نشرة بالتوصيات الفنية لمزارعي محصول بنجر السكر

بنجر سكر
بنجر سكر

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول بنجر السكر مراعاتها، خلال شهر أبريل:
وتمثلت التوصيات في الآتي:
العروة المتوسطة (زراعات سبتمبر):
استمرار فطام المساحات المقرر حصادها تبعا لبيان شركة السكر تبعًا لطبيعة الأرض ودرجة الحرارة.
تقليع الزراعات المتبقية من العروة المتوسطة وتنظيف الجذور من الطين والعرش وتكوم استعدادا لتوريدها للمصنع. 
العروة المتأخرة (زراعات أكتوبر ونوفمبر): 
يستمر فطام المساحات المقرر حصادها ويتم تقليع الزراعات التي تم إخطار الشركة بتقليعها وتجهيزها للتوريد خلال 24 ساعة من التقليع.
تجميع العرش الأخضر واستخدامه كعلف للمواشي ويفضل خلطها بالتبن والدريس.
ملحوظة وقد يمتد موسم التصنيع حتى شهر مايو ويتم حصاد الزراعات تحت التوريد ولا يجب الحصاد بدون إخطار من الشركة لتفادى ترك البنجر تحت الشمس مما يتسبب فى جفاف الجذور وتدهور السكر. 
في الأرض الصحراوية 
تضاف محسنات القوام كالطمي والأسمدة العضوية في خنادق أسفل مرقد البذرة لتحسين قدرتها على الاحتفاظ بالماء. 
ملحوظة: بالأراضي الصحراوية يضاف السماد النتروجينى في 4 دفعات: الأولى عند الزراعة، والثانية بعد الخف، والثالثة والرابعة بعد شهر ويحتاج الفدان إلى  120 كجم آزوت – ويزداد معدل إضافة البوتاسيوم إلى 70 كجم للفدان.

وكانت أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول القطن مراعاتها، خلال شهر أبريل:
وتمثلت التوصيات في الآتي:
- إجراء عملية الخربشة بعد تكامل ظهور البادرات لسد الشقوق والتخلص من الحشائش 
- الترقيع فى حالة غياب بعض الجور ببذرة من نفس الصنف
- إعطاء رية المحاياة بعد 21 يوما من رية الزراعة وإذا كانت الزراعة بعد أرز أو تم إعطاء رية غسيل أو سقوط أمطار فتعطى رية المحاياة بعد 4-5 أسابيع
-إجراء العزيق للتخلص من الحشائش وتسليك الخطوط قبل الرى والتسميد
- إجراء الخف عند ظهور الورقة الحقيقية الثانية على أن يتم الخف مرة واحدة على أقوى نباتين بالجورة

الزراعة تصدر نشرة بالتوصيات الفنية لمزارعي محصول بنجر

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