التموين تتعاقد 250 الف طن سكر خام ليكون اجمالي ما تم التعاقد عليه حتى الان 450 الف طن سكر

في ضوء تعزيز المخزون الاستراتيجي من السكر وبتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي ودولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي تعاقدت وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة في الهيئة العامة للسلع التموينية على 200 ألف طن سكر خام وصول خلال الفترة من مايو الى اغسطس 2024 ليكون إجمالي ما تم التعاقد عليه الفترة الماضية والحالية 450 الف طن سكر خام، وسيتم اعادة تكرريهم بمصانع سكر الشركة القابضة للصناعات الغذائية وذلك لتعزيز المعروض بالاسواق من تلك السلعة الإستراتيجية الهامة والحفاظ على ثبات اسعاره بزيادة ضخه بالاسواق بجانب ما يتم انتاجه من مصانع بنجر السكر وقصب السكر ايضا في الوقت الحالي.

استمرار طرح السكر على البطاقة التمونيية بـ12.6 جنيه

في ظل رفع الأسعار استمرات وزارة التموين والتجارة الداخلية بطرح السكر المدعم على بطاقة التموين بسعر 12.6 قرش للمواطنين، كما كشف المصيلحي والتجارة الداخلية، عن السماح بصرف السكر المدعم على بطاقات التموين بمعدل كيلو لكل فرد مقيد بالبطاقة بسعر 12.6 جنيه حتى 6 كيلو سكر مدعم للبطاقة الواحدة وفقًا لعدد الأفراد المقيدين.

ونوه إلى صرف كميات إضافية من السكر أيضًا على البطاقات بسعر 27 جنيهًا للكيلو الحر بمعدل كيلو لكل بطاقة تتضمن 3 أفراد فأقل وعدد 2 كيلو سكر إضافى للبطاقة التى تتضمن 4 أفراد فأكثر.

توريد بنجر السكر

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن بدء موسم توريد بنجر السكر 2024، لمصانع السكر التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، حيث تمت زراعة 600 ألف فدان خلال الموسم الجاري في المحافظات.

وقال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن مصانع البنجر من ضمنها مصنع شركة الفيوم للسكر، والسكر والصناعات التكاملية، والدلتا للسكر بدأت في إستلام المحصول من المزارعين لإنتاج السكر من البنجر، وسيتم توريد المحصول في باقي المحافظات تباعًا، وخلال نهاية شهر مارس ستكون جميع المصانع تعمل بكامل طاقتها.

الاحتياطي الاستراتيجي

وأكد وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الاحتياطي الاستراتيجي من السكر يصل إلى 6 أشهر، وسيزيد مع استمرار توريد محصولي قصب وبنجر السكر من المزارعين لصالح المصانع التابعة لشركة القابضة للصناعات الغذائية.

من جهته قال أحمد كمال، معاون وزير التموين لشئون المشروعات والإعلام، إن إجمالي الكميات المستهدف توريدها 1.7 مليون طن بنجر من إجمالي المساحة المنزرعة والبالغة 600 ألف فدان خلال موسم بنجر السكر 2024.

زيادة أسعار توريد بنجر السكر من المزارعيين

وأضاف كمال، أنه طبقًا لقرار وزير التموين رقم 22 لسنة 2024، تم زيادة سعر توريد طن بنجر السكر من 1500 جنيه ليتراوح بين 1900 إلي 1350 جنيهًا، وذلك بعد إضافة الحافز الإضافي عن كل طن مورد من مزارعي البنجر خلال الموسم الجاري، بهدف تشجيع المزارعين على زيادة معدلات التوريد.

وأوضح كمال أنه سيتم صرف 1900 جنيه عن كل طن بنجر يتم توريده خلال الفترة من 1 إلي 15 مارس 2024، ويتضمن 1500 جنيه سعر أساسي و400 جنيه حافز اضافي عن الطن الواحد، بينما سيتم صرف 1750 جنيهًا للطن عن التوريد من 16 إلي 31 مارس 2024 ويتضمن 1400 جنيه سعر أساسي و350 جنيهًا حافزًا إضافيًا عن الطن الواحد.

وتابع كمال، أنه كذلك سيتم صرف 1600 جنيه عن كل طن يتم توريده خلال الفترة من 1 إلي 15 أبريل 2024، ويتضمن 1300 جنيه سعر أساسي و300 جنيه حافزًا إضافيًا للطن، بينما سيتم صرف 1450 جنيهًا للطن المورد خلال الفترة من 16 إلي 30 أبريل 2024، ويتضمن 1200 جنيه سعرًا أساسيًا و250 جنيهًا حافزًا إضافيًا للطن.

وقال كمال إنه سيتم صرف 1350 جنيهًا للطن الواحد المورد خلال الفترة من 1 مايو 2024 وحتي نهاية الموسم ويتضمن 1100 جنيه سعرًا أساسيًا و250 جنيهًا حافزًا إضافيًا للطن.