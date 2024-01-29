الإثنين 29 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

التموين: ارتفاع معدل توريد القصب لـ 1.4 مليون طن وإنتاج 134 ألف طن سكر

وزير التموين
وزير التموين

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، ارتفاع نسب توريد قصب السكر إلى المصانع الـ7 التابعة لشركة السكر والصناعات التكاملية إلى مليون و370 ألفا و670 طنا، حيث تم إنتاج 133 ألفا و832 طن سكر.

ووجه الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، اللواء عصام البديوي الرئيس التنفيذي لشركة السكر والصناعات التكاملية، بسرعة سداد مستحقات المزارعين.

تنفيذًا لتوجيهات الدولة بتقليل الاعتماد على المكون الدولاري.... مصنع المعدات بشركة السكر يوفر احتياجات المطاحن من قطع الغيار

من جانبه أكد البديوي، أنه تم سداد مستحقات المزارعين بنظام الميكنة من خلال البنوك التي طالب المزارعين بتوريد مستحقاتهم إليها.

وأشار إلى أن عمليات التوريد تسير كالمعتاد دون أي عائق وتسهيلات كبيرة تقدم من رؤساء المصانع إلى المزارعين، مضيفا أنه من المتوقع استلام حوالي  7 ملايين طن صن قصب هذا العام لإنتاج ما يقارب الــ 700 ألف طن سكر.

وأشار إلى أن المصانع تعمل بكامل طاقتها لاستقبال المحصول من خلال اللجان المشكلة لاستقبال المحصول منهم.

 

txt

زراعة النواب توصي بتوحيد سعر توريد السكر.. و"الحصري" يحذر من تراجع مساحات البنجر

وقال أحمد كمال المتحدث الرسمي معاون الوزير، إن مصانع السكر تقدم كل التسهيلات للمزارعين بناء على توجيهات وزير التموين، مؤكدًا أن ما يتم إنتاجه من السكر يتم ضخه بشكل يومي بالأسواق لتلبية احتياجات المواطنين منه.

قصب السكر أستلام قصب السكر من المردين أحمد كمال معاون وزير التموين لشئون المشروعات والإعلام إخطار مديريات التموين السكر اخر قرارات وزير التموين

مواد متعلقة

التموين: توريد 100 ألف طن قصب من المزارعين لمصانع السكر.. وإنتاج 7 آلاف طن سكر وموسم التوريد بدأ من 1يناير

عاجل.. منتجو القصب يستعدون لتوريد المحصول و8 شركات تبدأ الإنتاج

خطة جنى الثمار.. «الدستور» تكشف: ماذا ستفعل الدولة فى العام الجديد؟

مديرية التموين بالأقصر تراقب مراكز تعبئة السلع الغذائية بالمدينة الصناعية بقرية البغدادى

نقيب الزراعيين: 3 محاصيل بالأقصر تشكل أركان الأمن الغذائي

نقابة الزراعيين تنظم لقاءً في أسوان لدعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي

"منتجي السكر": 250 ألف طن تدخل السوق قريبا.. والمخزون يكفي حتى مارس

"السكر للصناعات التكاملية" تحقق مبيعات 16.055 مليار جنيه خلال العام المالي 2023/22

الأكثر قراءة

عاجل| كولر يرفض حسم مصير أحمد عبدالقادر فى الأهلى لهذا السبب

عاجل.. أسراب جراد قادمة من السودان تقتحم الحدود المصرية

برقم الجلوس.. خطوات معرفة نتيجة الصف الأول الثانوى الترم الأول 2024

بوابة التعليم الأساسي.. نتائج الطلاب بالرقم الجلوس 2024

سعر الدولار اليوم في مصر 2024 مقابل الجنيه المصري (تحديث يومي)

القاهرة والجيزة.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 عبر الموقع الرسمي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

هجوم إرهابى على" البرج 22" وقاعدة التنف السورية بالقرب من الحدود الأردنية.. وخارجها

محمود خليل

الشيخ عبدالقادر.. و«مقرئ السلطان»

وائل لطفي

سقط بالتقادم

ماجد حبته

هل شاركت الأونروا فى طوفان الأقصى؟!

د.أحمد الخميسى

الضمير المصرى قبل محكمة لاهاى

وائل لطفي

دعوة للمراجعة

ماجد حبته

إفريقيا 50

صفاء النجار

أروى.. من رواية مقامات الغضب

صور

فعاليات مبهجة على هامش معرض الكتاب 2024

عروض التنوره تبهر الحاضرين في ثالث أيام معرض الكتاب

الدكتور محمد الباز يتفقد أجنحة معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

جيش الاحتلال يعتزم تعزيز نشاطه في شمال غزة

بضغط أمريكى.. الاحتلال يسمح لوفد أممى بدخول شمال غزة لتقييم الوضع

بعد وقف بعض الدول تمويل الأونروا.. موجة غضب دولية جديدة ضد إسرائيل