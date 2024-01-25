تنفيذًا لتوجيهات الدولة بتقليل الاعتماد على المكون الدولاري.... مصنع المعدات بشركة السكر يوفر احتياجات المطاحن من قطع الغيار

عقد اللواء عصام الدين البديوى- العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لشركة السكر والصناعات التكاملية اجتماعا موسع بمصانع المعدات مع الدكتور فاروق اسماعيل - رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية ووفد من رؤساء مجالس الادارات والرؤساء التنفيذيين ورؤساء القطاعات بالشركات والمطاحن وهم شركة مطاحن شمال القاهرةو مطاحن مصر الوسطي ومطاحن وسط وغرب الدلتا ومطاحن الاسكندريه ومطاحن جنوب القاهرة والجيزة وشركةوادى الملوك للطحن والصناعات الملحقة والشركة المتحدة للمطاحن والصناعات التكميليةو شركة مطاحن مصر العليا.

وكشفت مصادر مطلعة بشركة السكر "للدستور "، أن الاجتماع اعقبه زيارة لمصنع المعدات لزيادة التعاون المشترك فى مجال قطع الغيار اللازمة لجميع مطاحن الدولة سواء القطاع العام أو الخاص وتدبيرها من مصانع المعدات.

وأكد الدكتور فاروق اسماعيل علي المساهمة الفعالة لشركة السكر والصناعات التكاملية وقيادتها في توفير سلعة استراتيجية هامة وكذلك مصانع المعدات المشهود لها فى المساهمة في رفع سمعة التصنيع المصري.

المصدر كشف "للدستور" ان هذ الاجتماع ياتي ضمن تنفيد توجيهات القيادة السياسية بتقليل المكون الدولاري في تكلفة الاستيراد للمعدات وقطع الغيار للمعدات من خلال توفيرها من المصانع الحكومية التابعة للدولة.

فقد كشف المهندس عصام برهان رئيس مصانع الالات والمعدات بشركة السكر والصناعات التكاملية في تصريح سابق "للدستور"، إن مصانع الالات والمعدات بشركة السكر والصناعات التكاملية، تستهدف تحقيق مبيعات بقيمة 270 مليون جنيه في العام المالي الحالي 2023/2024 تتضمن 245 مليون جنيه قيمة تصنيع وصيانة معدات مصانع شركة السكر والصناعات التكاملية، و25 مليونًا لمصانع شركات سكر البنجر، منوهًا الي تحقيق المصنع مبيعات بقيمة 185 مليون جنيه خلال الربع الأول من العام المالي الحالي.

واضح أن نسبة المكون المحلي في صناعة معدات وآلات السكر بلغت 95% مقابل 5 % للأجنبي، ما يسهم في توفير 50 مليون جنيه سنويًا، مشيرًا الي تصنيع المعدات الخاصة بجميع مصانع السكر، وكان آخرها مصنع النوران التابعة لشركة الشرقية لسكر البنجر، كما تم تصنيع وتركيب 4 طلمبات تم تسليمها بداية العام الحالي.

ونوه برهان إلي قيام المصنع بتدوير جميع الآلات والمعدات في مصانع السكر توفيرًا للنقد الأجنبي، كاشفًا عن إعادة تدوير القصدير والنحاس والحديد والزهر، وتخزين الفائض لاستخدامه عند الحاجة، مؤكدًا توافر مخزون من الخامات الخاصة بتصنيع الآلات والمعدات الخاصة بصناعة السكر يكفي عدة سنوات قادمة.



وأوضح أنه توفير أكثر من 400 مليون جنيه نظير عمليات إعادة تدوير الخامات المستخدمة في التصنيع، منوها إلى وصول حجم مبيعات الخردة إلى 80 مليون جنيه.

وأشار " برهان" إلي توفير 7.5 طن سبائك نحاس وقصدير كان يتم استيرادها من الخارج، مشيرًا إلي توفير كميات تصل إلي 50 طنًا من السبائك كمخزون استراتيجي للشركة.

وكشف عن قيام مصنع المعدات التابع لشركة السكر والصناعات التكاملية، بإنتاج قاطرات روماني وسلوفاكي بالكامل، فيما عدا المحرك الخاص والرافعة الهيدروليك والذي يتم استيرادهم، موضحًا أن تكلفة القاطرة الواحدة المستوردة بالكامل تصل لـ 8 ملايين جنيه.

يذكر أن مصنع المعدات والآلات التابع لشركة السكر والصناعات التكاملية، تم إنشائه أعقاب حرب 1967 لتوفير قطع غيار الشركة بدلا من استيرادها حيث شهدت عدة عمليات التطوير والحصول على رخص تصنيع من الخارج للمعدات الرئيسية في صناعة السكر.

ويستهدف المصنع تصنيع وصيانة وتطويروتركيب جميع مستلزمات صناعة السكر ومشتقاته في مصر والدول الاخري.