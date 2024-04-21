المعاناة من متلازمة تكيس المبايض.. إليك بعض الحيل لمكافحتها

متلازمة تكيس المبايض هي حالة يبدأ فيها المبيضان في إنتاج كمية غير طبيعية من الأندروجين مما يؤدي إلى تكوين كيس في المبيضين، بعض الأعراض الأكثر شيوعًا لمتلازمة تكيس المبايض هي عدم انتظام الدورة الشهرية والسمنة وتكوين حب الشباب.

أفضل طريقة لمكافحة أعراض متلازمة تكيس المبايض هي اتباع أسلوب حياة صحي واتباع نظام غذائي صحي والانغماس في الرعاية الذاتية، بما في ذلك اليقظة الذهنية وممارسة الرياضة.

كما تشير متلازمة المبيض المتعدد الكيسات إلى تكون عدد كبير من أكياس صغيرة مملوءة بسوائل على الحافة الخارجية للمبيض، وتتم الإشارة إلى هذه الأكياس باسم الكيسات، تحتوي الأكياس الصغيرة المملوءة بالسوائل على بويضات غير ناضجة.

لا أحد يعرف السبب الدقيق وراء الإصابة بمتلازمة المبيض متعدد الكيسات، لكن، قد يقلل التشخيص المبكر والعلاج مع إنقاص الوزن من خطر حدوث مضاعفات طويلة الأجل، مثل الإصابة بداء السكري من النوع 2 وأمراض القلب لذا لا بد من أن تضع المرأة هذه العوامل في الحسبان.

شاركت اختصاصية التغذية آسيا علي بعض الحيل حول كيفية مكافحة متلازمة تكيس المبايض.

يساعد تناول وجبة إفطار ثقيلة محملة بالمواد الغذائية الغنية بالبروتين في استقرار مستويات السكر في الدم في الجسم والبقاء نشيطًا.

يمكن أن يؤدي وجود مادة BPA في البلاستيك إلى زيادة الاختلالات الهرمونية في الجسم. يجب على الأشخاص الذين يعانون من متلازمة تكيس المبايض أن يكونوا حذرين ويحاولون تجنب استخدام البلاستيك.

يمكن أن تساعد التمارين الأقل كثافة مثل اليوجا والتأمل والمشي وركوب الدراجات في التحكم في هرمونات التوتر وتبقينا سعداء.

إن تناول طبق متوازن من الطعام يحتوي على المزيد من البروتين والألياف، وقليل من الكربوهيدرات يمكن أن يساعدنا على الشعور بالشبع بشكل أسرع والتحكم في مستويات السكر في الدم.