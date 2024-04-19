السبت 20 أبريل 2024
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الصحة

عوامل تقلل من أعراض متلازمة تكيس المبايض.. تعرف عليها

تكيس المبايض
تكيس المبايض

حدد الخبراء عددا من الطرق التي يمكن من خلالها تقليل أعراض متلازمة تكيس المبايض، سواء تعزيز صحة القلب أو تحسين مقاومة الأنسولين، ويرصد الدستور في التقرير التالي، كل ما تريد معرفته عن تخفيف أعراض تكيس المبايض.

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متلازمة تكيس المبايض

متلازمة تكيس المبايض هي حالة ينتج فيها المبيض كمية غير طبيعية من الأندروجين، ما يؤدي إلى تكوين كيس في المبيضين، ويعد عدم انتظام الدورة الشهرية والسمنة وتكوين حب الشباب وزيادة الوزن وتقلب المزاج من بين الأعراض الشائعة لمتلازمة تكيس المبايض. 

ومع ذلك، فإن اتباع نمط حياة صحي واتباع نظام غذائي صحي وممارسة الرياضة بانتظام يمكن أن يساعد في السيطرة على أعراض متلازمة تكيس المبايض. 

المشي هو تمرين روتيني منخفض التأثير، لكنه يمكن أن يساعد في مكافحة متلازمة تكيس المبايض بشكل فعال. 

وقال الخبراء: "يعد تحريك جسمك أحد أهم الأشياء التي يمكنك القيام بها لتقليل أعراض متلازمة تكيس المبايض والمخاطر الصحية. 

يحتوي البرنامج المثالي على عنصر تدريب القلب والقوة (واليوجا رائعة أيضًا) لكن الخطوات اليومية لا تقل أهمية".

عوامل تقلل أعراض تكيس المبايض

يساعد المشي بعد الأكل في خفض مستوى السكر في الدم بالجسم، كما أنه أقل تأثيراً وإجهاداً على المفاصل. 

يمكن أن تؤدي مقاومة الأنسولين مع متلازمة تكيس المبايض إلى تفاقم الأعراض، يساعد المشي في تحسين مقاومة الأنسولين وخفض إنتاج الأندروجين. 

يساعد المشي في حرق السعرات الحرارية، وبالتالي تعزيز فقدان الوزن، كما أنه يساعد في تحسين قوة العظام بشكل عام في الجسم. 

المشي في الهواء الطلق له تأثير إيجابي على الحالة المزاجية، كما أنه يساعد في رفع مستوى الكوليسترول الجيد في الجسم وتعزيز صحة القلب.

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