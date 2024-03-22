كل ما تريد معرفته عن متلازمة تكيس المبايض

متلازمة تكيس المبايض وبطانة الرحم، السائدة لدى النساء، تنطوي على اختلالات هرمونية وأعراض الألم ن وتساعد تغييرات نمط الحياة والأدوية والجراحة في إدارة الأعراض، ولكن تكرار المرض أمر شائع، مما يؤكد الكشف المبكر عن حياة صحية.

وترجع هذه المشكلة المنتشرة على نطاق واسع إلى الخلل الهرموني لدى الإناث.

تتميز هذه المتلازمة بزيادة هرمون الاستروجين الأنثوي، مع مقاومة الأنسولين، مما يؤدي إلى زيادة الوزن بشكل مفرط وعدم انتظام الدورة الشهرية.

يؤدي زيادة هرمون التستوستيرون إلى ظهور حب الشباب، والصلع الذكوري، وتساقط شعر فروة الرأس مع زيادة شعر الجسم وإظهار الموجات فوق الصوتية للعديد من الأكياس الصغيرة التي يقل حجمها عن 9 ملم في كلا المبيضين.

أصبحت هذه الحالة أكثر انتشارًا في العقدين الماضيين وترجع في الغالب إلى أنماط الحياة غير الصحية. في حالات نادرة جدًا، في مجموعة فرعية صغيرة من الأفراد الذين يعانون من متلازمة تكيس المبايض الهزيلة، يكون ذلك بسبب مشكلات أخرى.

الخيار الأول والأطول أمدا هو تعديل نمط الحياة. وهذا يشمل جميع الجوانب بما في ذلك الأكل الصحي، والمزيد من الحركة، وإدارة التوتر والنوم الكافي. إذا عادت تغييرات نمط الحياة إلى كونها غير صحية لأكثر من شهر، فإن متلازمة تكيس المبايض تميل إلى التكرار.

ومن ثم فإن أسلوب الحياة الصحي والمستدام على المدى الطويل هو المفتاح للحفاظ على متلازمة تكيس المبايض في وضع حرج.

في المرضى الذين يعانون من عدم التوازن الكيميائي الذي يؤثر على الدورة الشهرية ومشاكل الخصوبة، تتوفر أدوية للمساعدة في التغلب على عدم التوازن الهرموني، على الرغم من أنه لا ينصح بها على المدى الطويل. نادرًا ما تتم الإشارة إلى

الجراحة إلا في المرضى ذوي المقاومة العالية الذين يعانون من صعوبة في الحمل، في العقد الماضي، أصبح كل من التهاب بطانة الرحم ومتلازمة المبيض المتعدد الكيسات (PCOS) شائعين بشكل متزايد لدى النساء في الفئة العمرية الإنجابية.

في الهند، يعاني 10% من المراهقات و30% من النساء في العشرينات من عمرهن من متلازمة تكيس المبايض. يصيب التهاب بطانة الرحم 10% من النساء في جميع أنحاء العالم في سن الإنجاب، كلاهما ظروف مختلفة بشكل متباين على الرغم من أنه من الممكن أن يحدثا معًا في نفس الفرد.